Присесть за дорожку

В Нижнем Новгороде началось судебное следствие по уголовному делу бывшего проректора ПИМУ Сергея Вожика, экс-начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева и учредителя ООО «Биологик» Михаила Грошева. Их обвинили в мошенничестве при покупке медицинских тренажеров по завышенным ценам с хищением 672 тыс. руб. Поставщик также обвинен в даче взятки бывшему директору института реабилитации ПИМУ Сергею Хрулеву за победу ООО «Биологик» на торгах. Экс-сотрудники отрицают факт хищения денег. По их словам, цена контракта включала компенсацию за ранее поставленную беговую дорожку с улучшенными характеристиками, а Михаил Грошев подарил университету аппарат УЗИ и другое оборудование стоимостью более 1,2 млн руб. У потерпевшего ПИМУ нет претензий к подсудимым. Представитель вуза отметил, что Михаил Грошев погасил предполагаемый ущерб, а следствие неверно определило источник финансирования закупки.

Бывшие работники ПИМУ Сергей Вожик (справа) и Вячеслав Матвеичев (в центре) оказались на скамье подсудимых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывшие работники ПИМУ Сергей Вожик (справа) и Вячеслав Матвеичев (в центре) оказались на скамье подсудимых

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве с поставками оборудования для реабилитации, по которому проходят бывший первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергей Вожик, начальник службы закупок вуза Вячеслав Матвеичев и участник ООО «Биологик» Михаил Грошев. Последнего обвинили еще и в даче взятки бывшему директору института реабилитации ПИМУ Сергею Хрулеву. По данным следствия, в 2021 году сотрудники вуза обеспечили «Биологику» победу на торгах по поставке семи медицинских тренажеров-велоэргометров «Мотомед».

Оборудование было поставлено по завышенным ценам, полагает следствие, а его закупка была заточена под конкретного поставщика, конкурентами ООО «Биологик» выступали аффилированные с его учредителем организации. Контракт стоимостью 7,7 млн руб. обвиняемые сотрудники вуза пролоббировали перед начальством и обеспечили победу нужному поставщику, подчеркнул прокурор.

Гособвинитель добавил, что инкриминируемая обвиняемым афера стала возможной благодаря предыдущей поставке: ранее «Биологик» продал ПИМУ беговую дорожку за 11,7 млн руб.

Вместо оговоренной базовой комплектации Михаил Грошев привез модернизированную версию с дисплеем, стойкой, монитором и расширенным набором программ. Оборудование, тем не менее, приняли. Разницу в цене, которая превысила 1,2 млн руб., предприниматель решил компенсировать за счет будущих поставок, отмечается в материалах дела. Для этого подсудимые завысили стоимость велоэргометров на 679 тыс. руб. и похитили их, полагает следствие.

С поставками оборудования также связан эпизод с дачей взятки от Михаила Грошева. По версии следствия, руководитель института реабилитации Сергей Хрулев предложил поставщику заключить контракты в обход 44-ФЗ без торгов, предоставил ему сведения о предстоящих аукционах ПИМУ, перечень необходимых позиций и пообещал беспрепятственную приемку товара. Следствие полагает, что взятку 900 тыс. руб. Сергей Хрулев получил двумя частями в 2022–2023 годах наличными. Он и Михаил Грошев полностью признали вину в этом преступлении.

Вину в мошенничестве с поставкой велоэргометров предприниматель отрицал, подтвердив лишь обстоятельства сделки.

Он сообщил суду, что хотел компенсировать понесенные ранее дополнительные затраты более чем на 1,2 млн руб. Как выяснил «Ъ-Приволжье», на эту сумму Михаил Грошев поставил не только улучшенную версию беговой дорожки, но и более дорогой аппарат УЗИ и другое оборудование, которое впоследствии подарил ПИМУ.

Сергей Вожик признал вину частично. Он пояснил суду, что обсуждал с поставщиком цену для его коммерческого предложения, которая использовалась только для расчета максимальной стоимости контракта. «Я не возражал, что поставщик включит в эту цену часть понесенных им ранее расходов по предыдущей поставке»,— пояснил Сергей Вожик, добавив, что цена закупаемых изделий соответствовала средней по рынку и была снижена на торгах.

Вячеслав Матвеичев вину в мошенничестве не признал.

По его словам, цена ООО «Биологик» не превысила стоимость аналогичных контрактов других госзаказчиков, торги были открытыми и конкурентными, а предложения второго участника торгов не включали в себя дополнительных затрат.

Средства похищены не были, сотрудники ПИМУ ничего себе не присвоили, добавил подсудимый.

Представитель потерпевшего вуза Анна Качко сообщила, что у медуниверситета нет претензий к бывшим сотрудникам и поставщику по поводу контракта на велоэргометры, которые сейчас используются для реабилитации пациентов. Она рассказала, что ООО «Биологик» перечислило на счет университета 672 тыс. руб., которые следствие квалифицировало как ущерб.

Представитель потерпевшего также уточнила, что следствие неверно определило источник финансирования: закупка оборудования была оплачена не за счет средств госпрограммы «Приоритет 2030», а из фонда ОМС. Он позволяет покупать подобные изделия без ограничения их стоимости, что было подтверждено оглашенным в суде письмом из фонда.

Претензий к качеству поставленных тренажеров у ПИМУ также не было, подытожила Анна Качко.

Судебное разбирательство продолжится допросом свидетелей, затем суд изучит материалы дела и допросит обвиняемых. Добавим, что в 2025 году за взятки на три года колонии осудили бывшего проректора ПИМУ Сергея Савелова. За переданную поставщикам информацию о предстоящих закупках вуза он получил 550 тыс. руб. незаконного вознаграждения.

Роман Рыскаль