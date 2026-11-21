Проблема в том, что у раннего бронирования каждый год одна и та же история. Вроде бы отели предлагают скидки раннего бронирования в феврале-марте, а наступает май, и если сезон удачный, то, соответственно, цены вырастают, и те, кто заранее забронировали, выигрывают. А если сезон менее удачный, то отели могут в мае предлагать еще большие дисконты, и те, кто бронировался в феврале, очень расстраиваются. Предугадать довольно-таки сложно.