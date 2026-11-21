Шведский стол накрыло турецкой инфляцией
Почему раннее бронирование перестало быть выгодным
Турецкие отели в 2027 году могут поднять цены на проживание на 10%. И это несмотря на снижение доходов от туризма. Как сообщает портал Profi.Travel, с начала 2026-го выручка гостиниц Антальи сократилась на $500 млн. Потери понесли и другие популярные у россиян курорты — Бодрум и Мармарис.
При этом расходы отельеров продолжают расти. Годовая инфляция в Турции по итогам октября 2026 года составила почти 30%, тогда как евро за тот же период подорожал к лире примерно на 10%.
Но единой ценовой политики у гостиниц нет, отмечает генеральный директор туроператора «Сатмаркет» Ирина Сетун. По ее данным, премиальный отель Cullinan сохранил прошлогодние цены на раннее бронирование лета 2027-го, а Kempinski, напротив, повысил тарифы на 13%:
«В Турции тоже очень большая инфляция, и с каждым годом цены на все очень сильно растут: на горючее, на рабочую силу, на продукты питания. Сложилась ситуация, когда опускаться ниже себестоимости они не могут, поэтому держат цены на определенном минимально допустимом для них уровне.
Проблема в том, что у раннего бронирования каждый год одна и та же история. Вроде бы отели предлагают скидки раннего бронирования в феврале-марте, а наступает май, и если сезон удачный, то, соответственно, цены вырастают, и те, кто заранее забронировали, выигрывают. А если сезон менее удачный, то отели могут в мае предлагать еще большие дисконты, и те, кто бронировался в феврале, очень расстраиваются. Предугадать довольно-таки сложно.
В 2026 году в целом падение, наверное, есть по всем направлениям. Кризис на Ближнем Востоке с перелетами сыграл свою роль, плюс еще топливо подорожало, авиабилеты подорожали. То, что я вот сейчас, допустим, наблюдаю чисто по ощущениям, цены на Новый год уже достаточно высокие. Бывали годы, когда туристы смотрели цены на январские даты в Турции и говорили: “О, проще в Турцию улететь, чем сидеть дома и доедать свой новогодний оливье”. Сейчас такого нет».
Турция остается самым популярным зарубежным направлением у россиян. С января по сентябрь 2026 года страну посетили почти 5,7 млн человек — на 3% больше, чем в 2025-м. На втором месте — Китай. Поездок туда стало сразу на 60% больше, хотя по числу туристов он все еще значительно уступает Турции — почти на 3 млн человек.
В целом, по подсчетам Ассоциации туроператоров России, за первые три квартала 2026 года выездной турпоток вырос на 12,5%. На этом фоне российским курортам пришлось пересматривать цены, чтобы конкурировать с зарубежными направлениями, отмечает председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов:
«Сезон стал достаточно сложным и для отельеров юга России, и для Крыма, и для курортов Краснодарского края. При этом некоторые объекты просели на 5-7%, а кое-где падение составило до 15-18%. Но часть объектов практически удержала загрузку на уровне 2025 года, хотя была вынуждена пожертвовать ценой. В некоторых объектах падение стоимости — до 70%. Другой вопрос, что таких случаев действительно было немного.
Турецкие отели говорят, что планируют на лето 2027-го поднять цену на 10%. А в то же время отельеры юга России еще не столь активно формируют цену на грядущий период. К примеру, прямо в эти дни и до конца 2026 года на российские курорты в пятизвездочные отели можно разместиться по цене в районе 2 тыс. руб. в сутки за номер на двоих. С бассейном, с небольшим, но все-таки достаточно симпатичным спа-центром.
Доступные по цене предложения есть и в Сочи, и в Геленджике, и в Анапе, и на курорте Горячий Ключ, и по целому ряду загородных объектов. А, например, ведущие отели и санатории Кавказских Минеральных Вод пока такой ценовой коррекции серьезной не делали, хотя и у них тоже есть небольшой спад».
В пятерку самых популярных зарубежных направлений у россиян также входят Египет, Таиланд и Вьетнам. Причем спрос на последний за год вырос в два с половиной раза. Участники рынка объясняют это широким выбором отелей — от бюджетных до люксовых. По оценке PAC Group, премиальный отдых во Вьетнаме обходится на 20-30% дешевле, чем сопоставимый по уровню отдых в Таиланде или на Мальдивах.