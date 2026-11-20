Другие участники конкурса не согласились с решением комиссии и оспорили его в Рамонском райсуде. В качестве обеспечительной меры он отстранил господина Никишкина от должности. В январе 2026 года врио главы сельского поселения назначили Максима Харина, который до этого был замруководителя администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского района.