Сменился глава фигурирующего в уголовном деле сельского поселения под Воронежем
Дмитрий Козюков избран главой Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области. Соответствующее решение накануне приняли депутаты местного совета народных депутатов. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в правительстве региона.
Споры вокруг поста главы Яменского сельского поселения начались после отставки Станислава Стародубцева. Он заявил о принятии такого решения в апреле 2025 года на фоне соответствующих претензий прокуратуры. Меньше чем через месяц стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Впоследствии обвинение переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и растрату с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). В середине октября управление СКР по региону сообщило о завершении расследования.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Воронежский облсуд оставил без изменения решение Рамонского райсуда, который по иску прокурора изменил формулировку увольнения Станислава Стародубцева с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».
После увольнения господина Стародубцева и. о. главы сельского поселения была его заместитель Виктория Соболева, впоследствии сменившая фамилию на Свитенко. В ноябре 2025 года местную администрацию возглавил Евгений Никишкин, экс-руководитель ООО «Яменская коммунальная компания», которым до ликвидации в октябре 2026-го владел топ-менеджер воронежской ГК «Вит-строй» Олег Заложных.
Другие участники конкурса не согласились с решением комиссии и оспорили его в Рамонском райсуде. В качестве обеспечительной меры он отстранил господина Никишкина от должности. В январе 2026 года врио главы сельского поселения назначили Максима Харина, который до этого был замруководителя администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского района.
Как сообщали в администрации района, в итоге суд признал решение об избрании Евгения Никишкина главой Яменского сельского поселения незаконным. В июне 2026 года с ним согласилась апелляция. Тогда же областной суд признал законным указ губернатора о назначении господина Харина врио главы.
По итогам судебных разбирательств Совет народных депутатов Яменского сельского поселения дважды объявлял конкурс на должность главы. По результатам последнего пост и займет Дмитрий Козюков. Его конкурентами, в частности, выступали Евгений Никишкин и Максим Харин. В администрации района пообещали «Ъ-Черноземье» раскрыть биографию господина Козюкова позднее.