Под Воронежем экс-главе Яменского поселения Стародубцеву грозит срок до семи лет

По версии следствия, в декабре 2023 года господин Стародубцев организовал проведение праздничного мероприятия за счет средств местного бюджета, оформив растрату в качестве представительских расходов. Его действиями бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере 50 тыс. руб. Кроме того, в период с марта 2023-го по май 2024-го фигурант, будучи главой поселения, организовал заключение 20 муниципальных контрактов с охранным предприятием своей супруги без проведения конкурсных процедур. При этом, как считает следствие, господину Стародубцеву «было известно, что штатная численность и материально-технические ресурсы охранного предприятия не позволяют оказывать соответствующие услуги надлежащим образом».