Под Воронежем экс-главе Яменского поселения Стародубцеву грозит срок до семи лет
Прокуратура Воронежской области и региональный СУ СК 19 октября сообщили о завершении расследования и направлении в суд уголовного дела в отношении «бывшего главы сельского поселения». Речь идет об экс-главе Яменского сельского поселения Рамонского района Станиславе Стародубцеве. Господину Стародубцеву инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и растрату. По этим статьям ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», уголовное дело в отношении Станислава Стародубцева было возбуждено после прокурорской проверки. Изначально его подозревали в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Сам Станислав Стародубцев называл претензии надзора надуманными.
По версии следствия, в декабре 2023 года господин Стародубцев организовал проведение праздничного мероприятия за счет средств местного бюджета, оформив растрату в качестве представительских расходов. Его действиями бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере 50 тыс. руб. Кроме того, в период с марта 2023-го по май 2024-го фигурант, будучи главой поселения, организовал заключение 20 муниципальных контрактов с охранным предприятием своей супруги без проведения конкурсных процедур. При этом, как считает следствие, господину Стародубцеву «было известно, что штатная численность и материально-технические ресурсы охранного предприятия не позволяют оказывать соответствующие услуги надлежащим образом».
«Указанными действиями бывшего главы поселения бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере более 3 млн руб.»,— заявили в региональном СУ СК.
Станислава Стародубцева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов организации, а также охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Дело рассмотрит Рамонский районный суд.
В июле прошлого года «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Станислав Стародубцев, будучи фигурантом уголовного дела, был зарегистрирован на выборы в местный совет депутатов как самовыдвиженец.