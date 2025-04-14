Глава сельского поселения под Воронежем Станислав Стародубцев уходит в отставку

Глава Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев сообщил, что решил сложить свои полномочия. Он подчеркнул, что оставляет должность временно, «для соблюдения принципа равенства кандидатов и обеспечения прозрачности избирательного процесса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Стародубцев заявил об уходе в отставку меньше, чем через две недели после информации о таком требовании прокуратуры

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев заявил об уходе в отставку меньше, чем через две недели после информации о таком требовании прокуратуры

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области

«Хочу подчеркнуть, что это решение не означает прекращения моей работы на благо нашего поселения. Не стесняйтесь обращаться ко мне по всем интересующим вас вопросам. Мои контакты остаются прежними, и я всегда открыт для диалога»,— добавил господин Стародубцев.

Врио главы поселения будет назначена замруководителя местной администрации Виктория Соболева.

В начале апреля Станислав Стародубцев подтвердил, что прокуратура региона требует его отставки через суд. По его словам, основанием для иска послужили «надуманные нарушения антикоррупционного законодательства», допущенные им при заполнении декларации о доходах, а также якобы существующий конфликт интересов. Последний касается контрактов между администрацией и местным ЧОПом, которым господин Стародубцев владел до назначения главой поселения.

Политик выражал сожаление из-за того, что информация об иске в первую очередь попала не к нему, а в СМИ. По его мнению, это говорило о попытке подорвать его репутацию перед выборами.

Алина Морозова