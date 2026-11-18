В договорах значились такие объекты, как пастбища, мусорные контейнеры, детские площадки. Их включение в перечень охраняемых поставило под сомнение фактическую необходимость оказания таких услуг. Арбитраж установил, что при осуществлении закупок возник конфликт интересов, однако меры по его предотвращению и урегулированию приняты не были.