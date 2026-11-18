Суд аннулировал сделки с ЧОП по делу экс-главы поселения под Воронежем
Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск прокуратуры региона и признал ничтожными сделки, фигурирующие в деле экс-главы Яменского сельского поселения Рамонского района Станислава Стародубцева. Речь идет о соглашениях между муниципальным образованием и ООО ЧОП «Ермак», которым ранее владела супруга бывшего чиновника. Об этом сообщили в надзоре.
Установлено, что с марта 2023 года по май 2024-го бывший глава Яменского сельского поселения без проведения конкурсных процедур заключил с «Ермаком» 20 договоров на охрану объектов для муниципальных нужд. Общая сумма соглашений превысила 5 млн руб. Суд взыскал ее с ЧОП в качестве последствий признания сделок недействительными.
В договорах значились такие объекты, как пастбища, мусорные контейнеры, детские площадки. Их включение в перечень охраняемых поставило под сомнение фактическую необходимость оказания таких услуг. Арбитраж установил, что при осуществлении закупок возник конфликт интересов, однако меры по его предотвращению и урегулированию приняты не были.
Также Воронежский облсуд оставил без изменения решение Рамонского райсуда, который по иску прокурора изменил формулировку увольнения Станислава Стародубцева с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».
Рамонский райсуд продолжает рассмотрение уголовного дела господина Стародубцева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Оно было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Изначально его подозревали в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Сам Станислав Стародубцев называл претензии надзора надуманными.
В основу уголовного дела легло заключение указанных договоров на охранные услуги. При этом, как считает следствие, господину Стародубцеву «было известно, что штатная численность и материально-технические ресурсы охранного предприятия не позволяют оказывать соответствующие услуги надлежащим образом». К концу расследования правоохранители оценивали ущерб бюджету муниципального образования от его действий в 3 млн руб. В качестве растраты следователи приводят организацию праздничного мероприятия за счет средств местного бюджета. Они считают, что фигурант оформил их как представительские расходы, причинив ущерб в 50 тыс. руб.