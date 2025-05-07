Экс-глава поселения под Воронежем стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев стал фигурантом уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Стародубцев

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислав Стародубцев

Фото: администрация Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области

Официального подтверждения информации нет. В региональном управлении Следственного комитета России сказали «Ъ-Черноземье», что не комментируют сведения о возбуждении дела. Сам бывший глава поселения, по информации «Ъ-Черноземье», находится на отдыхе не в России.

В апреле этого года Станислав Стародубцев покинул пост главы поселения. Его отставке предшествовали претензии прокуратуры, выявившей нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные им при заполнении декларации о доходах, а также якобы существующий конфликт интересов. Последний касается контрактов между администрацией и местным ЧОП «Ермак», которым господин Стародубцев владел до назначения главой поселения. Сам чиновник называл претензии надуманными.

В марте прокуратура подала в местный арбитражный суд иск о признании недействительными ряд договоров между администрацией Яменского сельского поселения и ЧОП «Ермак», а также — взыскании с последнего 5,7 млн руб. В середине апреля рассмотрение дела приостановили.

Владимир Зоркий