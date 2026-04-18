Трамп анонсировал публикацию документов об НЛО и инопланетянах в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе рассмотрения его администрацией материалов, связанных с НЛО, были обнаружены «любопытные документы». По его словам, в ближайшее время будет опубликована первая часть записей.

«Должен сказать, мы нашли много очень любопытных документов, и первые публикации начнутся очень, очень скоро, так что вы сможете выйти и посмотреть, верен ли этот феномен»,— сказал господин Трамп на мероприятии группы Turning Point USA (цитата по Reuters).

В феврале американский президент поручил американским ведомствам начать рассекречивание правительственных файлов об НЛО и внеземной жизни, объяснив это высоким общественным интересом. Поводом для проверки также послужили обвинения в адрес экс-президента США Барака Обамы в ненадлежащем обращении с секретной информацией после его слов о том, что «вероятность существования жизни где-то там велика».