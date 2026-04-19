Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«С ума сходит не только Трамп, но и его чиновники»

Президент США пообещал раскрыть «интересные» данные об НЛО — реакция СМИ

Заявления Дональда Трампа о том, что в скором времени Пентагон рассекретит информацию о неопознанных воздушных явлениях, вызвали заметный отклик не только в американских, но и в европейских и азиатских СМИ. Обозреватели с интересом ожидают публикации данных и рассуждают о том, что могло стать причиной таких действий президента США.

Предполагаемая встреча с НЛО в Уэстолле, где, по утверждению более 200 учеников и учителей двух государственных школ штата Виктория, наблюдали необъяснимый летающий объект, который спустился на близлежащее открытое поле с дикой травой, 1966 год

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

NBC (Нью-Йорк, США)

Трамп заявил, что в ходе проверки документов, касающихся НЛО, были обнаружены «интересные» материалы

Конгрессмены настаивают на раскрытии документов, касающихся неопознанных воздушных явлений. Сам Трамп не говорил, что верит в инопланетное происхождение этих явлений. Представитель Министерства обороны заявил в субботу в интервью NBC News, что его Управление по работе с аномальными явлениями (AARO) «работает в тесной координации с Белым домом и другими федеральными ведомствами для сбора существующих коллекций записей о неопознанных воздушных явлениях и содействия скорейшему раскрытию ранее не публиковавшейся информации о них».

Fox News (Нью-Йорк, США)

Трамп заявил, что первые результаты исследования НЛО, проведенного Пентагоном, будут опубликованы «очень-очень скоро»

Эти комментарии прозвучали на фоне растущего интереса к неопознанным воздушным явлениям в Вашингтоне, где законодатели добиваются большей прозрачности, а Министерство обороны активизирует усилия по расследованию необъяснимых инцидентов. Интерес к НЛО значительно возрос в последние годы, что привлекло повышенное внимание со стороны федеральных законодателей и представителей оборонного ведомства.

В 2023 году Конгресс принял Закон о раскрытии информации о неопознанных аномальных явлениях, а Министерство обороны создало Управление по работе с аномальными явлениями для более тщательного расследования этих инцидентов.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Телепортация, инопланетяне и убивающая рак газировка — с ума сходит не только Трамп, но и его чиновники

Люди часто критикуют демократов за чрезмерную осторожность и недоведение дел до конца. Но на этой неделе они удивили всех нас планом, как убрать Дональда Трампа из Белого дома. Представленный ими законопроект подразумевает создание комиссии, которая оценит неспособность Трампа занимать этот пост, и он будет отстранен в соответствии с 25-й поправкой. Этому предшествовало то, что Трамп становится все более неадекватным: в один момент угрожает геноцидом, а следом публикует себя в образе Иисуса Христа.

Законопроект — хорошее начало, но нужно действовать шире. Почему не провести когнитивное и психологическое тестирование всех чиновников правительства? Потому что не только Трамп кажется немного не в своем уме, не так ли? США управляет группа людей с очень странными идеями. Если 25-я поправка не может быть применена, то единственный шанс «сделать Америку здравомыслящей снова» — это вмешательство пришельцев. Пришельцы, если вы это читаете, пожалуйста, нанесите визит в США! Мы вас угостим прекрасной холодной газировкой, уничтожающей раковые клетки, и отведем прямо к нашему лидеру.

Hindustan Times (Нью-Дели, Индия)

Смерти и исчезновения ученых рассматривают в возможной связи с НЛО: Трамп приказал ФБР провести расследование, выразив «надежду на простое совпадение»

Президент США Дональд Трамп приказал ФБР расследовать серию смертей и исчезновений госслужащих, которые были тем или иным образом связаны с закрытыми ядерными и космическими программами. Это вызвало предположения общественности, не связаны ли эти случаи «с НЛО».

Игнорирующие доказательства теории о «неопознанных летающих объектах» и «космических пришельцах» сейчас преобладают в онлайн-обсуждениях, особенно в США. И Трамп, который сейчас находится в тупике из-за его войны с Ираном, попытался вмешаться в этот вопрос. Но, несмотря на столь высокий интерес, эксперты в органах безопасности и правоохранительных органах говорят, что не видят связи между случаями (смертей и исчезновений ученых.— “Ъ”). Бывший сотрудник Министерства энергетики США сформулировал это просто: «Люди иногда умирают. Инсульты, инфаркты, самоубийства, нападение бандитов — всякое случается». ФБР пока не рассматривает эти случаи как подозрительные и называет это «развивающейся ситуацией».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Инопланетные гости

Предыдущая фотография
В июле 1952 года один из сотрудников береговой охраны США в Салеме заметил в небе блестящие огни. Он позвал еще одного гвардейца, но за это время огни значительно померкли. Когда они разгорелись вновь, сотрудник береговой охраны быстро взял фотоаппарат и успел сделать только один снимок из окна своего офиса

Фото: AP / Shell Alpert

28 июля 1952 года в штате Нью-Джерси Джордж Сток работал в своем дворе, когда в небе он увидел что-то, похожее на куполообразное блюдце. Фермер успел сделать пять фотографий необычного явления

Фото: George Stock

3 августа 1954 года, Лос-Анджелес. Фото сделано при невыясненных обстоятельсвах

Фото: AP

В декабре 1954 года в Италии несколько мужчин наблюдали в небе два очень странных объекта. Они утверждали, что объекты ненадолго зависли над ними, а затем улетели

Фото: AP / Remo Nassi

В июле 1956 года в Калифорнии 15-летний сын хирурга развлекался с его новым фотоаппаратом и случайно сделал этот снимок

Фото: AP / Michael Savage

16 января 1958 года профессиональный фотограф Алмиро Барауна сделал серию снимков НЛО с военного судна недалеко от острова Тринидад. Летающую тарелку видели более 50 свидетелей, в том числе и капитана судна

Фото: Almiro Barauna/ Servico de Documentacao da Marinha

1967 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: AP

1967 год, Калифорния. Фотография была сделана компанией друзей, заметивших НЛО, подсвеченный красным

Фото: AP

4 сентября 1971 года правительтсвенный самолет Коста-Рики, летевший на высоте 3 тыс. метров, оборудованный для аэрофототопографической съемки, запечатлел этот объект. После обнаружения снимка была проведена экспертиза, согласно заключению которой объект на фото не является самолетом

Фото: Instituto Geografico Nacional de Costa Rica

В 1972 году один из посетителей зоопарка в Плимуте (графство Девон, Англия) сделал этот снимок

Фото: Wilfred Power

В 1975 году предпологаемый НЛО случайно попал в объектив Ланса Виллета из Канады

Фото: Lance Willet / UFO: The Complete Sightings, Peter Brookesmith

В 1976 году пилот и пассажир самолета бразильской авиакомпании сделали этот снимок из кабины Boeing 727, когда они пролетали над джунглями Амазонки

1976 год, Швейцария. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

2000 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 14

Смотреть

Новости компаний Все