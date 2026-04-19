«С ума сходит не только Трамп, но и его чиновники»

Заявления Дональда Трампа о том, что в скором времени Пентагон рассекретит информацию о неопознанных воздушных явлениях, вызвали заметный отклик не только в американских, но и в европейских и азиатских СМИ. Обозреватели с интересом ожидают публикации данных и рассуждают о том, что могло стать причиной таких действий президента США.

Предполагаемая встреча с НЛО в Уэстолле, где, по утверждению более 200 учеников и учителей двух государственных школ штата Виктория, наблюдали необъяснимый летающий объект, который спустился на близлежащее открытое поле с дикой травой, 1966 год

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Предполагаемая встреча с НЛО в Уэстолле, где, по утверждению более 200 учеников и учителей двух государственных школ штата Виктория, наблюдали необъяснимый летающий объект, который спустился на близлежащее открытое поле с дикой травой, 1966 год

NBC (Нью-Йорк, США) Трамп заявил, что в ходе проверки документов, касающихся НЛО, были обнаружены «интересные» материалы Конгрессмены настаивают на раскрытии документов, касающихся неопознанных воздушных явлений. Сам Трамп не говорил, что верит в инопланетное происхождение этих явлений. Представитель Министерства обороны заявил в субботу в интервью NBC News, что его Управление по работе с аномальными явлениями (AARO) «работает в тесной координации с Белым домом и другими федеральными ведомствами для сбора существующих коллекций записей о неопознанных воздушных явлениях и содействия скорейшему раскрытию ранее не публиковавшейся информации о них».

Fox News (Нью-Йорк, США) Трамп заявил, что первые результаты исследования НЛО, проведенного Пентагоном, будут опубликованы «очень-очень скоро» Эти комментарии прозвучали на фоне растущего интереса к неопознанным воздушным явлениям в Вашингтоне, где законодатели добиваются большей прозрачности, а Министерство обороны активизирует усилия по расследованию необъяснимых инцидентов. Интерес к НЛО значительно возрос в последние годы, что привлекло повышенное внимание со стороны федеральных законодателей и представителей оборонного ведомства. В 2023 году Конгресс принял Закон о раскрытии информации о неопознанных аномальных явлениях, а Министерство обороны создало Управление по работе с аномальными явлениями для более тщательного расследования этих инцидентов.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Телепортация, инопланетяне и убивающая рак газировка — с ума сходит не только Трамп, но и его чиновники Люди часто критикуют демократов за чрезмерную осторожность и недоведение дел до конца. Но на этой неделе они удивили всех нас планом, как убрать Дональда Трампа из Белого дома. Представленный ими законопроект подразумевает создание комиссии, которая оценит неспособность Трампа занимать этот пост, и он будет отстранен в соответствии с 25-й поправкой. Этому предшествовало то, что Трамп становится все более неадекватным: в один момент угрожает геноцидом, а следом публикует себя в образе Иисуса Христа. Законопроект — хорошее начало, но нужно действовать шире. Почему не провести когнитивное и психологическое тестирование всех чиновников правительства? Потому что не только Трамп кажется немного не в своем уме, не так ли? США управляет группа людей с очень странными идеями. Если 25-я поправка не может быть применена, то единственный шанс «сделать Америку здравомыслящей снова» — это вмешательство пришельцев. Пришельцы, если вы это читаете, пожалуйста, нанесите визит в США! Мы вас угостим прекрасной холодной газировкой, уничтожающей раковые клетки, и отведем прямо к нашему лидеру.

Hindustan Times (Нью-Дели, Индия) Смерти и исчезновения ученых рассматривают в возможной связи с НЛО: Трамп приказал ФБР провести расследование, выразив «надежду на простое совпадение» Президент США Дональд Трамп приказал ФБР расследовать серию смертей и исчезновений госслужащих, которые были тем или иным образом связаны с закрытыми ядерными и космическими программами. Это вызвало предположения общественности, не связаны ли эти случаи «с НЛО». Игнорирующие доказательства теории о «неопознанных летающих объектах» и «космических пришельцах» сейчас преобладают в онлайн-обсуждениях, особенно в США. И Трамп, который сейчас находится в тупике из-за его войны с Ираном, попытался вмешаться в этот вопрос. Но, несмотря на столь высокий интерес, эксперты в органах безопасности и правоохранительных органах говорят, что не видят связи между случаями (смертей и исчезновений ученых.— “Ъ”). Бывший сотрудник Министерства энергетики США сформулировал это просто: «Люди иногда умирают. Инсульты, инфаркты, самоубийства, нападение бандитов — всякое случается». ФБР пока не рассматривает эти случаи как подозрительные и называет это «развивающейся ситуацией».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик