Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон опубликовал первую порцию документов об НЛО

Военное министерство США начало обнародовать документы, касающиеся неопознанных аномальных явлений в небе. Комментируя публикацию первого пакета из 161 документа, в Пентагоне подчеркнули стремление к «беспрецедентной прозрачности в отношении понимания правительством» этих явлений и высказали мнение, что «пора американцам уже самим это все увидеть».

Предыдущая фотография
Схематическое изображение металлического объекта, составленное на показаниях очевидцев

Схематическое изображение металлического объекта, составленное на показаниях очевидцев

Фото: U.S. Deputy of War

Неопознанный объект над западом США, сентябрь 2025 года

Неопознанный объект над западом США, сентябрь 2025 года

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Следующая фотография
1 / 7

Схематическое изображение металлического объекта, составленное на показаниях очевидцев

Фото: U.S. Deputy of War

Неопознанный объект над западом США, сентябрь 2025 года

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

Фото: U.S. Deputy of War

В первом пакете содержатся оцифрованные копии документов, а также фотографии и видео. Они были собраны за многие десятилетия Пентагоном, Госдепартаментом США, ФБР и NASA. Файлы можно скачать и распечатать. Как отмечает издание Axios, четких изображений каких-либо «зеленых человечков» и «летающих тарелок» в рассекреченных документах не встречается.

Обнародование документов об НЛО было сделано по указанию президента США Дональда Трампа, который в середине апреля пообещал раскрыть «любопытные» данные на эту тему.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Инопланетные гости

Предыдущая фотография
В июле 1952 года один из сотрудников береговой охраны США в Салеме заметил в небе блестящие огни. Он позвал еще одного гвардейца, но за это время огни значительно померкли. Когда они разгорелись вновь, сотрудник береговой охраны быстро взял фотоаппарат и успел сделать только один снимок из окна своего офиса

В июле 1952 года один из сотрудников береговой охраны США в Салеме заметил в небе блестящие огни. Он позвал еще одного гвардейца, но за это время огни значительно померкли. Когда они разгорелись вновь, сотрудник береговой охраны быстро взял фотоаппарат и успел сделать только один снимок из окна своего офиса

Фото: AP / Shell Alpert

28 июля 1952 года в штате Нью-Джерси Джордж Сток работал в своем дворе, когда в небе он увидел что-то, похожее на куполообразное блюдце. Фермер успел сделать пять фотографий необычного явления

28 июля 1952 года в штате Нью-Джерси Джордж Сток работал в своем дворе, когда в небе он увидел что-то, похожее на куполообразное блюдце. Фермер успел сделать пять фотографий необычного явления

Фото: George Stock

3 августа 1954 года, Лос-Анджелес. Фото сделано при невыясненных обстоятельсвах

3 августа 1954 года, Лос-Анджелес. Фото сделано при невыясненных обстоятельсвах

Фото: AP

В декабре 1954 года в Италии несколько мужчин наблюдали в небе два очень странных объекта. Они утверждали, что объекты ненадолго зависли над ними, а затем улетели

В декабре 1954 года в Италии несколько мужчин наблюдали в небе два очень странных объекта. Они утверждали, что объекты ненадолго зависли над ними, а затем улетели

Фото: AP / Remo Nassi

В июле 1956 года в Калифорнии 15-летний сын хирурга развлекался с его новым фотоаппаратом и случайно сделал этот снимок

В июле 1956 года в Калифорнии 15-летний сын хирурга развлекался с его новым фотоаппаратом и случайно сделал этот снимок

Фото: AP / Michael Savage

16 января 1958 года профессиональный фотограф Алмиро Барауна сделал серию снимков НЛО с военного судна недалеко от острова Тринидад. Летающую тарелку видели более 50 свидетелей, в том числе и капитана судна

16 января 1958 года профессиональный фотограф Алмиро Барауна сделал серию снимков НЛО с военного судна недалеко от острова Тринидад. Летающую тарелку видели более 50 свидетелей, в том числе и капитана судна

Фото: Almiro Barauna/ Servico de Documentacao da Marinha

1967 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

1967 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: AP

1967 год, Калифорния. Фотография была сделана компанией друзей, заметивших НЛО, подсвеченный красным

1967 год, Калифорния. Фотография была сделана компанией друзей, заметивших НЛО, подсвеченный красным

Фото: AP

4 сентября 1971 года правительтсвенный самолет Коста-Рики, летевший на высоте 3 тыс. метров, оборудованный для аэрофототопографической съемки, запечатлел этот объект. После обнаружения снимка была проведена экспертиза, согласно заключению которой объект на фото не является самолетом

4 сентября 1971 года правительтсвенный самолет Коста-Рики, летевший на высоте 3 тыс. метров, оборудованный для аэрофототопографической съемки, запечатлел этот объект. После обнаружения снимка была проведена экспертиза, согласно заключению которой объект на фото не является самолетом

Фото: Instituto Geografico Nacional de Costa Rica

В 1972 году один из посетителей зоопарка в Плимуте (графство Девон, Англия) сделал этот снимок

В 1972 году один из посетителей зоопарка в Плимуте (графство Девон, Англия) сделал этот снимок

Фото: Wilfred Power

В 1975 году предпологаемый НЛО случайно попал в объектив Ланса Виллета из Канады

В 1975 году предпологаемый НЛО случайно попал в объектив Ланса Виллета из Канады

Фото: Lance Willet / UFO: The Complete Sightings, Peter Brookesmith

В 1976 году пилот и пассажир самолета бразильской авиакомпании сделали этот снимок из кабины Boeing 727, когда они пролетали над джунглями Амазонки

В 1976 году пилот и пассажир самолета бразильской авиакомпании сделали этот снимок из кабины Boeing 727, когда они пролетали над джунглями Амазонки

1976 год, Швейцария. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

1976 год, Швейцария. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

2000 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

2000 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 14

В июле 1952 года один из сотрудников береговой охраны США в Салеме заметил в небе блестящие огни. Он позвал еще одного гвардейца, но за это время огни значительно померкли. Когда они разгорелись вновь, сотрудник береговой охраны быстро взял фотоаппарат и успел сделать только один снимок из окна своего офиса

Фото: AP / Shell Alpert

28 июля 1952 года в штате Нью-Джерси Джордж Сток работал в своем дворе, когда в небе он увидел что-то, похожее на куполообразное блюдце. Фермер успел сделать пять фотографий необычного явления

Фото: George Stock

3 августа 1954 года, Лос-Анджелес. Фото сделано при невыясненных обстоятельсвах

Фото: AP

В декабре 1954 года в Италии несколько мужчин наблюдали в небе два очень странных объекта. Они утверждали, что объекты ненадолго зависли над ними, а затем улетели

Фото: AP / Remo Nassi

В июле 1956 года в Калифорнии 15-летний сын хирурга развлекался с его новым фотоаппаратом и случайно сделал этот снимок

Фото: AP / Michael Savage

16 января 1958 года профессиональный фотограф Алмиро Барауна сделал серию снимков НЛО с военного судна недалеко от острова Тринидад. Летающую тарелку видели более 50 свидетелей, в том числе и капитана судна

Фото: Almiro Barauna/ Servico de Documentacao da Marinha

1967 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: AP

1967 год, Калифорния. Фотография была сделана компанией друзей, заметивших НЛО, подсвеченный красным

Фото: AP

4 сентября 1971 года правительтсвенный самолет Коста-Рики, летевший на высоте 3 тыс. метров, оборудованный для аэрофототопографической съемки, запечатлел этот объект. После обнаружения снимка была проведена экспертиза, согласно заключению которой объект на фото не является самолетом

Фото: Instituto Geografico Nacional de Costa Rica

В 1972 году один из посетителей зоопарка в Плимуте (графство Девон, Англия) сделал этот снимок

Фото: Wilfred Power

В 1975 году предпологаемый НЛО случайно попал в объектив Ланса Виллета из Канады

Фото: Lance Willet / UFO: The Complete Sightings, Peter Brookesmith

В 1976 году пилот и пассажир самолета бразильской авиакомпании сделали этот снимок из кабины Boeing 727, когда они пролетали над джунглями Амазонки

1976 год, Швейцария. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

2000 год, Мексика. Фото сделано при невыясненных обстоятельствах

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все