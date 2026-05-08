Пентагон опубликовал первую порцию документов об НЛО

Военное министерство США начало обнародовать документы, касающиеся неопознанных аномальных явлений в небе. Комментируя публикацию первого пакета из 161 документа, в Пентагоне подчеркнули стремление к «беспрецедентной прозрачности в отношении понимания правительством» этих явлений и высказали мнение, что «пора американцам уже самим это все увидеть».

В первом пакете содержатся оцифрованные копии документов, а также фотографии и видео. Они были собраны за многие десятилетия Пентагоном, Госдепартаментом США, ФБР и NASA. Файлы можно скачать и распечатать. Как отмечает издание Axios, четких изображений каких-либо «зеленых человечков» и «летающих тарелок» в рассекреченных документах не встречается.

Обнародование документов об НЛО было сделано по указанию президента США Дональда Трампа, который в середине апреля пообещал раскрыть «любопытные» данные на эту тему.

