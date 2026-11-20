Семилукский районный суд Воронежской области вынес приговор экс-заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения Семилукской районной больницы имени Гончарова Алексею Григорьеву. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Суд назначил ему штраф в размере 4 млн руб. с конфискацией суммы взяток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.