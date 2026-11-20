Экс-заместителя главврача воронежской райбольницы оштрафовали на 4 млн за взятки от мигрантов
Экс-замглавврача воронежской больницы оштрафовали на 4 млн за взятки
Семилукский районный суд Воронежской области вынес приговор экс-заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения Семилукской районной больницы имени Гончарова Алексею Григорьеву. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Суд назначил ему штраф в размере 4 млн руб. с конфискацией суммы взяток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Также фигуранта на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Установлено, что преступления совершались в служебном кабинете поликлиники с августа 2025 по апрель 2026 года. Осужденный систематически получал незаконное денежное вознаграждение за ускоренное и беспрепятственное оформление медицинских заключений для иностранных граждан и лиц без гражданства. Совокупный размер взяток составил 1,2 млн руб.
С учетом личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд изначально определил штраф в 4,5 млн руб. Однако в связи с нахождением Григорьева под стражей и домашним арестом во время следствия итоговая сумма взыскания была снижена до 4 млн руб.
В начале октября в Воронеже до Коминтерновского суда Воронежа дошло уголовное дело в отношении бывшего заведующего ожоговым отделением областной клинической больницы № 1. 65-летнего Константина Лакатоша обвиняют в превышении должностных полномочий из-за проведения подпольных пластических операций в медицинском учреждении.