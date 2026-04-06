Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заместителя главврача воронежской райбольницы арестовали за получение взяток

Семилукский районный суд Воронежской области поместил под домашний арест заместителя главврача районной больницы по медицинскому обслуживанию населения по уголовному делу о получении взяток. Об этом в райсуде сообщили 6 апреля. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об Алексее Григорьеве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, господина Григорьева «назначили ответственным за организацию работы по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляемому на основании лицензии». В период с 4 августа прошлого года по 28 февраля текущего года врачу в его служебном кабинете передавали наличные деньги из расчета 500 рублей за каждого иностранца, нуждавшегося в получении медицинского заключения. Следствие считает, что заместитель главного врача за эти деньги оформлял «медицинские заключения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства или вида на жительство, а также патенты или разрешения на работу в Российской Федерации».

Действия квалифицировали по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Общую сумму незаконно полученных средств в суде не озвучили.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронежской области вынесли приговор Сергею Ребенку — 53-летнему бывшему начальнику отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. За мошенничество на 2 млн руб. суд назначил ему 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Денис Данилов