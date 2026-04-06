Заместителя главврача воронежской райбольницы арестовали за получение взяток

Семилукский районный суд Воронежской области поместил под домашний арест заместителя главврача районной больницы по медицинскому обслуживанию населения по уголовному делу о получении взяток. Об этом в райсуде сообщили 6 апреля. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об Алексее Григорьеве.

По данным следствия, господина Григорьева «назначили ответственным за организацию работы по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляемому на основании лицензии». В период с 4 августа прошлого года по 28 февраля текущего года врачу в его служебном кабинете передавали наличные деньги из расчета 500 рублей за каждого иностранца, нуждавшегося в получении медицинского заключения. Следствие считает, что заместитель главного врача за эти деньги оформлял «медицинские заключения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства или вида на жительство, а также патенты или разрешения на работу в Российской Федерации».

Действия квалифицировали по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Общую сумму незаконно полученных средств в суде не озвучили.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Воронежской области вынесли приговор Сергею Ребенку — 53-летнему бывшему начальнику отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. За мошенничество на 2 млн руб. суд назначил ему 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Денис Данилов