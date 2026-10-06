Суд в Воронеже рассмотрит дело о подпольных пластических операциях в облбольнице

До суда дошло уголовное дело в отношении 65-летнего заведующего ожоговым отделением Воронежской областной клинической больницы №1 (ВОКБ №1) Константина Лакатоша. Врача обвиняют в превышении полномочий и проведении подпольных пластических операций в медучреждении. В картотеке Коминтерновского суда Воронежа указано, что материалы дела передали судье Ирине Коротковой 2 октября. Дата заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

По информации суда и регионального следственного управления СКР, в период с мая 2024-го по февраль 2026-го Константин Лакатош на базе ожогового отделения ВОКБ №1 «с привлечением медицинского персонала и с использованием медицинских изделий и лекарственных средств медицинского учреждения организовал проведение пластических операций пациентам, не имеющим заболеваний по профилю возглавляемого отделения». За операции он, по версии следствия, получал деньги. Ущерб учреждению оценили в сумму свыше 1,9 млн руб., а территориальному отделению фонда обязательного медицинского страхования — более 26 тыс. руб.

В СУ СК по Воронежской области также отметили, что одному из пациентов был причинен легкий вред здоровью — после операции у него началось воспаление.

Действия Константина Лакатоша квалифицировали как превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, совершенное из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В конце июня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия отправил в СИЗО врача центра военно-врачебной экспертизы областного военного комиссариата. Женщину обвиняют в подлоге и получении взяток. Следствие считает, что она брала деньги за внесение ложных сведений в медицинские документы призывников, что привело к их незаконному освобождению от военной службы.

Денис Данилов