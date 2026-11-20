В Самаре с 23 ноября заработают платные парковки
С 23 ноября в Самаре начнут работать платные парковки. Оплатить стоянку можно будет через приложение «Рупаркинг» — достаточно выбрать зону и указать время, бумажные квитанции не понадобятся. Об этом сообщает самарская администрация.
Первые 15 минут стоянки будут бесплатными, далее стоимость составит 95 рублей за час. По вопросам работы платных парковок можно обратиться на горячую линию «Парковки63» по телефону 8 (846) 202-22-10 (по будням с 8:30 до 17:30).
Ранее сообщалось о планах властей Самары зарабатывать на платных парковках до 150 млн рублей в год. Уже подано более 50 заявлений на предоставление мест на платных парковках в городе.