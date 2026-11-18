Власти Самары планируют зарабатывать до 150 млн рублей в квартал на платных парковках
В городской бюджет Самары должно поступить примерно 150 млн руб. в первом квартале 2027 года после введения платных парковок. Об этом сообщил СМИ руководитель департамента транспорта горадминистрации Андрей Карпочев.
По его словам, в целом экономический эффект в прямом пополнении городской казны должен быть достигнут за счет оптимизации транспортной нагрузки и стимулирования использования общественного транспорта.
Система платных парковок в Самаре начнет работать в тестовом режиме 23 ноября текущего года. Всего на данный момент предусмотрено 28 платных парковочных зон. Все они расположатся в историческом центре города — в основном на ул. Максима Горького, Волжском проспекте и ул. Молодогвардейской. Суммарно новые зоны вместят свыше 2 тыс. парковочных мест.
Стоимость одного часа парковки составит 95 руб. Тариф рассчитан согласно методике, утвержденной постановлением правительства Самарской области, и опирается на показатель среднедушевого дохода за II квартал 2026 года (62 333 руб.). Предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Первые 15 мин парковки будут бесплатными. Кроме того, плата не взимается с 20:00 до 8:00 в будние дни, а в выходные парковка будет бесплатной круглосуточно. Абонемент на 30 календарных дней будет стоить 17 100 руб., годовой абонемент обойдется в 124 830 руб.
Предусмотрены льготные категории граждан, которые смогут парковаться бесплатно. Речь идет о многодетных семьях, Героях Советского Союза и Российской Федерации, участниках СВО и Великой Отечественной войны, людях с ОВЗ. За парковку электромобилей и мотоциклов плата также не будет взыматься.