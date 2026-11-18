В Самаре поступило более 50 заявлений на оформление льгот на платные парковки
В МФЦ по состоянию на 18 ноября поступило 58 заявлений от граждан льготных категорий для бесплатной парковки на платных парковочных пространствах. Об этом сообщил СМИ заместитель директора МКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Денис Иванов.
От многодетных семей поступило 34 заявления, еще 24 — от участников СВО. На сегодняшний день в реестр льготников внесено 21 транспортное средство. Процесс оформления через МФЦ занимает до 30 рабочих дней.
Стоимость одного часа парковки составит 95 руб. Тариф рассчитан согласно методике, утвержденной постановлением правительства Самарской области, и опирается на показатель среднедушевого дохода за II квартал 2026 года (62 333 руб.). Предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Первые 15 мин парковки будут бесплатными. Кроме того, плата не взимается с 20:00 до 8:00 в будние дни, а в выходные парковка будет бесплатной круглосуточно. Абонемент на 30 календарных дней будет стоить 17 100 руб., годовой абонемент обойдется в 124 830 руб.
Ранее сообщалось, что власти Самары планируют зарабатывать до 150 млн рублей в квартал на платных парковках