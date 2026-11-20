По данным Rusprofile, ООО «Никольский кирпичный завод» зарегистрировано в селе Никольское Липецкой области в марте 2014 года. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральным директором выступает Вячеслав Копенкин. Доли распределены между Владиславом Манаенковым (34%), а также Марией Демиховой и Вячеславом Ведерниковым (по 33%). С 2019 года выручка предприятия равна нулю. По состоянию на август 2026 года за заводом числилась задолженность по налогам, сборам и штрафам в сумме 3,3 млн руб.