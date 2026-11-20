В Липецкой области снова не смогли продать кирпичный завод за 40 млн рублей
Повторный аукцион по продаже арестованного имущества ООО «Никольский кирпичный завод» в селе Никольское Усманского округа Липецкой области признали несостоявшимся. Причиной стало то, что заявки на участие в аукционе подали менее двух лиц. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 40 млн — это на 15% ниже, чем на предыдущем аукционе (47,1 млн руб.).
Реализация проводилась по постановлению судебных приставов. В состав лота входили производственное здание кирпичного завода площадью 9,7 тыс. кв. м и земельный участок площадью 73,6 тыс. кв. м. На активы наложен арест с запретом регистрационных действий.
Предыдущая попытка реализовать комплекс также провалилась из-за отсутствия заявок. Новые торги пока не объявлены.
По данным Rusprofile, ООО «Никольский кирпичный завод» зарегистрировано в селе Никольское Липецкой области в марте 2014 года. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральным директором выступает Вячеслав Копенкин. Доли распределены между Владиславом Манаенковым (34%), а также Марией Демиховой и Вячеславом Ведерниковым (по 33%). С 2019 года выручка предприятия равна нулю. По состоянию на август 2026 года за заводом числилась задолженность по налогам, сборам и штрафам в сумме 3,3 млн руб.
На этой неделе стало известно, что министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области объявило аукцион по продаже комплекса птицефабрики в селе Дубовое Добринского округа за 68,1 млн руб. Имущество находится в долгосрочной аренде у АО «Куриное царство», входящего в группу «Черкизово». Заявки на участие в торгах принимаются до 15 декабря, итоги подведут 21 декабря.