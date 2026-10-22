Цена кирпичного завода и 7 га земли в Липецкой области упала до 40 млн на торгах
В Липецкой области на торги выставили имущество ООО «Никольский кирпичный завод» — производственное здание и земельный участок площадью 73,6 тыс. кв. м в селе Никольское Усманского округа. С прошлых торгов цена снизилась на 7 млн руб., или на 15%: с 47,1 млн до 40 млн руб. Информация размещена в ГИС «Торги». Реализация проводится по постановлению судебных приставов.
В состав лота входит одноэтажное нежилое здание площадью почти 1 тыс. кв. м. На имущество наложен арест, запрещающий регистрационные действия.
Размер задатка составляет 6 млн, шаг аукциона — 200 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 ноября, итоги планируется подвести 20-го.
По данным Rusprofile, ООО «Никольский кирпичный завод» создано в селе Никольское Липецкой области в марте 2014 года для производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Генеральным директором является Вячеслав Копенкин. Доли компании распределены между Владиславом Манаенковым (34%), а также Марией Демиховой и Вячеславом Ведерниковым (по 33%). Финансовые показатели завода свидетельствуют о прекращении операционной деятельности — с 2019 года выручка равняется нулю. По состоянию на 1 августа 2026 года за предприятием числилась задолженность по штрафам, налогам и сборам в размере 3,3 млн руб.
На прошлой неделе стало известно, что Росимущество в очередной раз перенесло сроки приема заявок на торги по продаже национализированных активов украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях. Подать документы участники смогут до 26 октября, итоги планируется подвести 28 октября. Начальная цена лота осталась прежней — 4,8 млрд руб.