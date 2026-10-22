Цена кирпичного завода и 7 га земли в Липецкой области упала до 40 млн на торгах

По данным Rusprofile, ООО «Никольский кирпичный завод» создано в селе Никольское Липецкой области в марте 2014 года для производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Генеральным директором является Вячеслав Копенкин. Доли компании распределены между Владиславом Манаенковым (34%), а также Марией Демиховой и Вячеславом Ведерниковым (по 33%). Финансовые показатели завода свидетельствуют о прекращении операционной деятельности — с 2019 года выручка равняется нулю. По состоянию на 1 августа 2026 года за предприятием числилась задолженность по штрафам, налогам и сборам в размере 3,3 млн руб.