Кирпичный завод и 7 га земли продают в Липецкой области за 47 млн рублей

В Липецкой области выставили на продажу кирпичный завод и земельный участок площадью 73,6 тыс. кв. м в селе Никольское Усманского округа. Начальная цена лота составляет 47,1 млн руб., шаг аукциона — 235,4 тыс. руб., а размер задатка — 7,1 млн руб. Информация появилась в ГИС «Торги». Речь идет о реализации имущества должника на основании постановления судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Одноэтажное нежилое здание площадью почти 1 га принадлежит ООО «Никольский кирпичный завод» («НКЗ»). На имуществе лежит обременение — арест, предусматривающий запрет на проведение регистрационных действий.

По данным Rusprofile, ООО «НКЗ» было зарегистрировано в селе Никольское в марте 2014 года для производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб. Уставный капитал распределен между тремя физическими лицами практически в равных долях: Владислав Манаенков владеет 34%, Мария Демихова и Вячеслав Ведерников — по 33%. Гендиректором с октября 2015 года назначен Вячеслав Копенкин. Финансовые показатели ООО «НКЗ» указывают на остановку операционной деятельности — с 2019 года выручка равняется нулю. По состоянию на 1 августа 2026 года также имелись сведения о задолженностях по штрафам, налогам и сборам на сумму 3,1 млн руб.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 октября. Аукцион пройдет 12 октября.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что на аукцион был выставлен имущественный комплекс признанного банкротом дорожника ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3» (ЕДСУ). Активы липецкой компании оценены в 155,4 млн руб.

Денис Данилов