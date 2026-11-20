Как писал «Ъ», на начало октября 2026 года на первичном рынке элитной недвижимости Москвы экспонировалось 95 лотов стоимостью от 1 млрд руб., что на 19% больше год к году. В Санкт-Петербурге за аналогичный период предложение выросло на 33%, с трех до четырех объектов. Рост числа лотов стоимостью от 1 млрд руб. в первую очередь связан с общим удорожанием элитного жилья. По итогам третьего квартала 2026 года средневзвешенная стоимость квадратного метра в московских элитных новостройках достигла исторического максимума — 2,34 млн руб., увеличившись на 6% за год, на 54% за три года и на 94% за пять лет.