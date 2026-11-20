Число миллиардных сделок на рынке элитной недвижимости Москвы упало более чем вдвое
На первичном рынке элитной недвижимости Москвы за январь–сентябрь было продано девять квартир стоимостью более 1 млрд руб. Об этом рассказала Екатерина Румянцева, основатель и президент экосистемы Kalinka — одного из старейших агентств на рынке элитной недвижимости. При этом за аналогичный период прошлого года было заключено 23 таких сделки. Как уточнила эксперт, все девять лотов расположены в историческом центре столицы: в Тверском районе, Замоскворечье, Пресненском районе и на Остоженке.
«Сейчас самый горячий период, и мы ждем еще сделок в ноябре-декабре. Но в целом мы наблюдаем падение и вряд ли достигнем показателей прошлого года <…> Мы видим дальнейшее расслоение клиентов — заключается все больше сделок стоимостью 3-6 млрд руб»,— рассказала госпожа Румянцева на конференции ИД «Коммерсантъ» на тему элитной и премиальной недвижимости.
Основатель экосистемы Kalinka отметила, что потенциальные покупатели с осторожностью смотрят на первичный рынок в том числе из-за опасений, что качество объекта не будет соответствовать заявленному классу. Некоторые проекты трех-четырехлетней давности выигрышно смотрятся в сравнении с новостройками, поскольку девелоперы тогда еще не сталкивались с дефицитом качественных материалов.
Екатерина Румянцева считает, что драйвером рынка элитной недвижимости могут стать возвращающиеся на родину российские предприниматели. Многие состоятельные россияне, попавшие под санкции, сталкиваются с отказом при заключении сделок даже в Дубае, который традиционно считался для бизнеса «тихой гаванью».
Как писал «Ъ», на начало октября 2026 года на первичном рынке элитной недвижимости Москвы экспонировалось 95 лотов стоимостью от 1 млрд руб., что на 19% больше год к году. В Санкт-Петербурге за аналогичный период предложение выросло на 33%, с трех до четырех объектов. Рост числа лотов стоимостью от 1 млрд руб. в первую очередь связан с общим удорожанием элитного жилья. По итогам третьего квартала 2026 года средневзвешенная стоимость квадратного метра в московских элитных новостройках достигла исторического максимума — 2,34 млн руб., увеличившись на 6% за год, на 54% за три года и на 94% за пять лет.