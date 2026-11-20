Дипломам пропишут национальность
На какие альтернативы Erasmus+ могут рассчитывать студенты
Россиян больше не ждут в европейских университетах. Евросоюз запретил жителям России участвовать в программе Erasmus+. Она позволяет студентам и преподавателям стажироваться в вузах ЕС с полной стипендией. Запрет касается даже тех, у кого есть иностранное гражданство. Новые правила начнут действовать в 2027 году.
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Новый запрет действует не по паспорту, а по месту регистрации. Если человек или компания находится в России, доступ ко всем направлениям Erasmus+ будет закрыт. Даже в качестве посредников или партнеров. Это значит, что в России больше не будет стажировок, спортивных стипендий, грантов и даже программ двойных дипломов от ЕС.
Решение Еврокомиссии стало продолжением общего курса на ужесточение отношений с Москвой, считает ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский:
«Россию превращают в страну, куда не надо ездить ни жить, ни учиться. Зачем принимать на стажировку людей из России, если все равно не должно быть никаких нормальных отношений между европейскими странами и РФ? Я считаю, что это довольно негативно скажется, потому что будет меньше возможностей обмена технологиями, участия в научных и образовательных проектах. Надо признать, что Европа — это огромное поле для самых современных технологий, развития, форм обучения.
Последствия будут ощущаться не сразу, но через некоторое время они станут заметны».
ЕС запретил и другие образовательные программы. Россияне, например, больше не смогут претендовать на стипендии Erasmus Mundus, которые позволяют получить степень магистра в европейских университетах. А вот что будет с теми, кому стипендию уже одобрили, пока неясно.
Европейская стажировка может стать трамплином для учебы за рубежом. Поездка в Европу в свое время помогла Анастасии поступить в магистратуру берлинского университета. А сейчас она живет в немецкой столице. Теперь же российские вузы лишаются важного канала международного обмена, говорит собеседница “Ъ FM”:
«Erasmus Mundus является составной частью более обширной программы под названием Erasmus+. Erasmus Mundus — это про полноценные совместные магистерские программы, которые создаются несколькими университетами из разных стран. То есть студенты имеют возможность учиться в двух или трех странах в разных университетах и получать совместные дипломы этих университетов. Кроме того, Erasmus Mundus предполагал наличие финансирования».
Уровень научных исследований в российских вузах тоже упадет, продолжает Анастасия:
«Это ограничит возможности для тех, кто не имеет финансовых ресурсов, чтобы самостоятельно оплачивать обучение за рубежом. Последствия наступят и для университетов, потому что программа Erasmus Mundus предполагала также сотрудничество между образовательными учреждениями. Это касается и разработки совместных учебных программ, и обмена академическим опытом, и формирования профессиональных научных связей».
С 2014 года возможностью учиться и работать в европейских университетах по Erasmus+ воспользовались более 13 тыс. россиян. Найти равноценную замену этой программе будет непросто, полагает гендиректор компании «Глобал Диалог» Вячеслав Лычагин:
«Erasmus создан для людей, которые хотят за счет принимающей стороны съездить поучиться где-то в европейском университете. Программа хорошая и давала хорошие возможности россиянам. К сожалению, Ирландия, англоязычная страна с недорогим образованием хорошего качества прекратила выдавать студентам визы. А вот на Erasmus россияне могли рассчитывать. По сути дела, это был единственный вариант попасть на учебу в какой-нибудь Trinity College Dublin или University College Dublin, то есть топовые мировые университеты.
Что делать сейчас студентам? Искать европейские программы, где образование будет очень доступно».
Минобрнауки еще в 2022 году рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества по Erasmus+. А вот в правилах самой программы запрета не было. Теперь разрыв образовательных связей, который начался четыре года назад, закрепили документально.