«Россию превращают в страну, куда не надо ездить ни жить, ни учиться. Зачем принимать на стажировку людей из России, если все равно не должно быть никаких нормальных отношений между европейскими странами и РФ? Я считаю, что это довольно негативно скажется, потому что будет меньше возможностей обмена технологиями, участия в научных и образовательных проектах. Надо признать, что Европа — это огромное поле для самых современных технологий, развития, форм обучения.