В восьми школах Владивостока появится предмет «Тигроведение»
Восемь школ Владивостока в январе введут предмет по истории, культуре и географии Приморского края — «Тигроведение». Распоряжение выпустило городское Управление по работе с муниципальными учреждениями образования, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».
«На одном уроке изучаемый объект — тигр — рассматривается с точки зрения биологии, истории, географии и еще десятка различных наук»,— указано в публикации. Предполагается, что курс позволит школьникам получить цельную картину мира без условной разбивки на отдельные науки или учебные предметы.
Со второго полугодия предмет появится в школах № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5. Его отработали в школе № 32 для учащихся пятых классов. В апреле курс включили в «золотой фонд» VIII Дальневосточного фестиваля «Педагогическая весна».
Курс среди прочих разрабатывал Александр Жигжитов — ветеран специальной военной операции, который служил в отряде «Тигр» с позывным «Историк». Ранее он работал учителем истории во владивостокской школе № 63. После возвращения из зоны боевых действий его пригласили на должность менеджера спецпроектов в центр «Амурский тигр».