Курс среди прочих разрабатывал Александр Жигжитов — ветеран специальной военной операции, который служил в отряде «Тигр» с позывным «Историк». Ранее он работал учителем истории во владивостокской школе № 63. После возвращения из зоны боевых действий его пригласили на должность менеджера спецпроектов в центр «Амурский тигр».