Избранный 120-й Конгресс США станет рекордсменом по многим параметрам. И речь не только о том, что демократы получили в обеих палатах большинство, какого у них не было десятилетиями. Впервые почти за столетие в Палате представителей окажется около четверти новичков, там же оформится и первый с 1910 года социалистический блок. Несмотря на победу демократов, для Москвы итоги выборов не так уж плохи: из Сената уходит старая гвардия, десятилетиями обеспечивавшая двухпартийный антироссийский консенсус. Ее смена может сделать Конгресс менее предсказуемым — в том числе на украинском направлении. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.