Старая гвардия покидает Капитолий
Как изменился новый американский Конгресс
Избранный 120-й Конгресс США станет рекордсменом по многим параметрам. И речь не только о том, что демократы получили в обеих палатах большинство, какого у них не было десятилетиями. Впервые почти за столетие в Палате представителей окажется около четверти новичков, там же оформится и первый с 1910 года социалистический блок. Несмотря на победу демократов, для Москвы итоги выборов не так уж плохи: из Сената уходит старая гвардия, десятилетиями обеспечивавшая двухпартийный антироссийский консенсус. Ее смена может сделать Конгресс менее предсказуемым — в том числе на украинском направлении. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
120-й Конгресс США, который примет присягу в январе, обещает побить многие рекорды. Около четверти его членов придут в Капитолий впервые — больше, чем когда-либо почти за 100 лет: не меньше 108 новичков, а возможно, и 113. Новых сенаторов — 17. Такого притока «свежей крови» не было со времен Великой депрессии: в 1933 году, когда Франклин Рузвельт пришел в Белый дом, в палату избрали 158 новых депутатов. К тому же Конгресс заметно помолодеет: средний возраст новичков — 49 лет, на 7 лет меньше, чем у прошлого набора.
Причин таких изменений несколько: небывалое число добровольных уходов (61 законодатель не стал повторно баллотироваться), бунт на праймериз, где проиграли 11 действующих конгрессменов, и сама «синяя волна» — избиратель так разочаровался в правящей Республиканской партии, что во многом проголосовал за демократов в знак протеста, в том числе и в традиционно консервативных штатах.
Для республиканцев итоги выборов стали антирекордом: такого скромного представительства в палате у них не было с начала 1990-х, а в Сенате — со времен первого срока Обамы.
С начала 1980-х состав обеих палат Конгресса неуклонно старел. Самым возрастным в истории был созыв 2021 года: почти четверть его членов тогда перешагнули 70-летний рубеж. В 2023 году, после того как 81-летний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл второй раз за месяц застыл перед камерами, тогдашняя претендентка на президентскую номинацию от республиканцев и бывший постпред США в ООН Никки Хейли назвала Сенат «самым привилегированным домом престарелых в стране». Тогда же страну облетели кадры, на которых 89-летнюю сенатора Дайан Файнстайн привезли в Капитолий на инвалидной коляске. Через несколько месяцев она умерла, не досидев срок.
Теперь же Сенат покидают 84-летний Макконнелл, 81-летний Дик Дурбин и 79-летняя Джин Шахин.
В Сенате у демократов будет 56 мест — столько у нее не было со времен первого срока Барака Обамы. В Палате представителей, по данным AP, у демократов не меньше 257 мест. Результаты гонок за шесть мест еще не объявлены.
Если партия возьмет все округа, где лидирует, у нее будет 260 мандатов. По подсчетам NPR, это крупнейшая победа какой-либо из двух партий за полвека.
Символично, что последним штрихом к формированию нового демократического Конгресса стало завершение 18 ноября подсчета голосов на Аляске. Место в Сенате там досталось демократке Мэри Пелтоле (официально результат утвердят 25 ноября). Представительница народа юпик, она будет первым коренным жителем Аляски в Сенате. Вместе с вице-губернатором Миннесоты Пегги Фланаган обе станут первыми женщинами из числа коренных американцев в верхней палате.
Новый созыв окажется самым «пестрым» в истории, продолжив тенденцию последних лет: каждый из восьми предыдущих созывов превосходил по этому показателю предшественника. Избранный сенатор Абдул Эль-Сайед (Мичиган) будет первым мусульманином в верхней палате, а Скотт Колом, неожиданно взявший Миссисипи,— первым с 1881 года чернокожим сенатором от этого штата и первым за почти 40 лет демократом, который будет его представлять. Лидер демократического меньшинства в Конгрессе 119-го созыва Хаким Джеффрис, как ожидается, в январе займет пост спикера Палаты представителей — первым из афроамериканцев.
Впервые в Конгрессе оформится полноценный социалистический блок. В палату прошли шесть кандидатов организации «Демократические социалисты Америки» (DSA). Вместе с участницами так называемого Отряда (Squad) Александрией Окасио-Кортес и Рашидой Тлаиб их станет восемь — вчетверо больше, чем сейчас. По подсчетам издания Daily Signal, это крупнейшая группа социалистов в Конгрессе с 1910 года.
Пока ни один из новых социалистов не выразил поддержки Джеффрису, но при столь внушительном большинстве демократов серьезной угрозы для будущего спикера они не представляют. Если, конечно, не выступят против него единым фронтом с идейно близкими прогрессистами, которых в новом Конгрессе тоже рекордно много — не менее 105, из которых как минимум 25 новичков.
Однако, как это ни парадоксально, в процентах влияние левого крыла снизилось. В 2023 году прогрессисты составляли почти половину фракции демократов, теперь — около 40%. «Синяя волна» принесла в палату прежде всего умеренных центристов: по данным The Wall Street Journal, у коалиции новых демократов будет около 140 мест. А по оценке Cook Political Report, большинство новичков-демократов близки к партийному руководству.
Для России не все перемены в Конгрессе негативны. Его покидают — кто по собственному решению, кто проиграв выборы — как минимум девять сенаторов, десятилетиями составлявших ядро двухпартийного проукраинского и антироссийского консенсуса. Это республиканцы Митч Макконнелл (главный защитник помощи Киеву внутри своей партии), Джон Корнин (проиграл праймериз более лояльному Трампу кандидату), ястребы Джони Эрнст, Том Тиллис, Дэн Салливан и центристка Сьюзан Коллинз. Летом скончался Линдси Грэм — автор законопроекта о вторичных санкциях против покупателей российской нефти. Среди демократов уходят Дик Дурбин (голос стран Балтии в Сенате) и Джин Шахин, одна из самых активных защитниц Киева в комитете по международным делам.
На смену опытным атлантистам в Конгресс приходят политики другого склада: правые республиканцы, скептически относящиеся к помощи Украине, и левые демократы, которые обещают сосредоточиться на внутренней повестке. Для многих из них главным оппонентом может стать, например, Израиль особенно на фоне крайней непопулярности иранской кампании и распространенного нарратива о том, что в нее США втянуло именно еврейское государство. Конгресс, где по украинскому вопросу десятилетиями существовал устойчивый консенсус, возможно, станет менее предсказуемым.