Минобороны России сообщило об ударе по автомобильным и ж/д мостам в Киеве
Российские военнослужащие нанесли массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетики, транспортной инфраструктуры и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Под удар в Киеве и Киевской области попали автомобильные и автожелезнодорожный мосты, которые использовались для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ в зону боевых действий на Донбассе. В населенном пункте Бровары в том же регионе поражен завод порошковой металлургии, где, по данным российского ведомства, производили компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9. Также атаковано предприятие по сборке БПЛА самолетного типа, а в населенном пункте Петровское — предприятие ООО «Файер Поинт», на котором собирали и готовили к боевому применению крылатые ракеты FP-7 «Фламинго».
В Днепропетровской области атаке подверглась электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» в населенном пункте Терны. В Черниговской области атакована электроподстанция ПС-110 в населенном пункте Мена, а в Ивано-Франковской области — тепловая электростанция «Бурштынская» в населенном пункте Бурштын. Как следует из пресс-релиза, все они распределяли электроэнергию для обеспечения предприятий ВПК и военных объектов украинской армии.
Во Львове поражено ремонтное предприятие авиационной промышленности «Львовский авиационный завод «ЛДАРЗ». На нем производили оперативно-тактические ракеты FP-9 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности, уточнили в Минобороны. В населенном пункте Ходоров Львовской области под удар попала электроподстанция ПС-750 «Западноукраинская».
В населенном пункте Березнеговатое Николаевской области атакован склад, на котором хранились крылатые ракеты. В Одесской области — автожелезнодорожный мост «Затока».
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз. В Минобороны отметили, что судно перевозило в порт Одессы грузы военного назначения. В Житомирской области атакованы три железнодорожных локомотива в районе станции «Днепропетровск» и один локомотив в районе станции «Коростень».