Под удар в Киеве и Киевской области попали автомобильные и автожелезнодорожный мосты, которые использовались для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ в зону боевых действий на Донбассе. В населенном пункте Бровары в том же регионе поражен завод порошковой металлургии, где, по данным российского ведомства, производили компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9. Также атаковано предприятие по сборке БПЛА самолетного типа, а в населенном пункте Петровское — предприятие ООО «Файер Поинт», на котором собирали и готовили к боевому применению крылатые ракеты FP-7 «Фламинго».