В своем заявлении Комитет по международным делам подчеркнул, что в числе прочего BIS одобрило продажу ИИ-чипов Nvidia и AMD китайским компаниям, которые входят в составленный Министерством обороны США список корпораций, связанных с вооруженными силами КНР. В их числе Alibaba и Tencent — BIS дало разрешение на продажу им 75 тыс. и 150 тыс. ИИ-чипов соответственно. Также комитет отметил разрешения на продажу чипов китайским фирмам Maginfra, Beijing New Matrix Information Technologies и Aivres Systems, указав на то, что ранее американские СМИ писали об их связях с компаниями, находящимися под санкциями.