Министерство торговли США разрешило продать Китаю 879 тыс. ИИ-чипов Nvidia и AMD
Управление промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США выдало разрешения на продажу китайским компаниям 879 тыс. продвинутых чипов для искусственного интеллекта (ИИ), произведенных американскими корпорациями Nvidia и AMD, сообщил Комитет по международным делам Палаты представителей. Китайские компании подали заявки на 3,4 млн ИИ-чипов, 879 тыс. из них были удовлетворены. Это данные на май текущего года. Речь идет о чипах H200, производимых Nvidia, и MI325X от AMD.
В своем заявлении Комитет по международным делам подчеркнул, что в числе прочего BIS одобрило продажу ИИ-чипов Nvidia и AMD китайским компаниям, которые входят в составленный Министерством обороны США список корпораций, связанных с вооруженными силами КНР. В их числе Alibaba и Tencent — BIS дало разрешение на продажу им 75 тыс. и 150 тыс. ИИ-чипов соответственно. Также комитет отметил разрешения на продажу чипов китайским фирмам Maginfra, Beijing New Matrix Information Technologies и Aivres Systems, указав на то, что ранее американские СМИ писали об их связях с компаниями, находящимися под санкциями.
В документе сообщается, что Nvidia запрашивала разрешение на поставку 40 тыс. H200 компании, связанной с корпорацией Megaspeed. Ее топ-менеджером является Элис Хуанг, которая, по сообщениям СМИ, была любовницей экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга и шпионкой КНР. Этот скандал привел к отставке господина Хуанга.
В BIS уже заявили, что, выдавая такие разрешения, они не нарушили никаких правил и при одобрении заявок консультировались с другими госорганами США.