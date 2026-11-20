Экс-сенатор Арашуков подал иск к «Черному дельфину» из-за запрещенных звонков и свиданий
Экс-сенатор Совета федерации РФ Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в ИК-6 («Черный дельфин»), обратился в Соль-Илецкий районный суд с очередным иском к ФСИН России, региональному УФСИН, колонии и врио начальника учреждения. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе суда.
В иске заявлено, что в период производства по уголовному делу Ленинский районный суд Оренбурга и Оренбургский областной суд выдавали Рауфу Арашукову разрешения на телефонные разговоры с родственниками, а также на краткосрочные и длительные свидания. Часть разрешений была исполнена, а часть осталась нереализованной.
После вступления приговора в законную силу администрация учреждения прекратила предоставлять возможность общаться по оставшимся разрешениям, сославшись на изменение процессуального статуса осужденного. Экс-сенатор просит суд признать незаконными это решение и бездействие должностных лиц, а также повторно рассмотреть его заявление о выдаче разрешений.
Бывший сенатор судится с руководством ИК-6 уже не первый раз. Соль-Илецкий суд 5 октября 2026 года отказал Рауфу Арашукову в двух административных исках к колонии по поводу водворения в штрафной изолятор, куда он попал в июле 2026 года после отказа выходить на работу. В марте осужденный подал несколько исков к ФСИН России, региональному управлению службы и администрации «Черного дельфина» за то, что ему три раза не выдали на обед холодную закуску и положенные два куриных яйца в неделю, а также несколько раз с запозданием приносили обед на ужин.
Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совета федерации, где он представлял Карачаево-Черкесию. Вместе с ним арестовали и его отца Рауля, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза».
В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению за создание ОПС, организацию убийств и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб. В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга назначил Арашукову новый срок — дополнительно десять лет колонии и штраф 120 млн руб. за дачу взятки сотруднику УФСИН: через адвоката он передал ему 3 млн руб. за привилегированные условия отбывания наказания.