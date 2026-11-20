Бывший сенатор судится с руководством ИК-6 уже не первый раз. Соль-Илецкий суд 5 октября 2026 года отказал Рауфу Арашукову в двух административных исках к колонии по поводу водворения в штрафной изолятор, куда он попал в июле 2026 года после отказа выходить на работу. В марте осужденный подал несколько исков к ФСИН России, региональному управлению службы и администрации «Черного дельфина» за то, что ему три раза не выдали на обед холодную закуску и положенные два куриных яйца в неделю, а также несколько раз с запозданием приносили обед на ужин.