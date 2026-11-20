Пир во время сметы
Во сколько обходятся бизнесу елки для взрослых
«Щелкунчик» в ресторане и рождественский бал в музее. В России начинается сезон закрытых предновогодних вечеринок. На некоторые мероприятия билеты уже раскуплены. При этом по стоимости праздничных вечеров Петербург в 2026 году обошел Москву, выяснил “Ъ FM”.
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Балет Петра Чайковского теперь не только культурный, но и гастрономический бренд. Сразу два премиальных ресторана Москвы включили «Щелкунчик» в предновогоднюю программу. Для гостей выступят балерины ведущих столичных театров, а «Танец игрушек» и «Вальс цветов» дополнят ужином от бренд-шефа.
На закуску — гребешки с черной икрой, на горячее — утка с фуа-гра и мандарином. Самые дорогие места уже распроданы.
Билеты на такое шоу порой стоят дороже, чем в Большой театр, говорит руководитель клиентского сервиса Konsierge Артем Кошейкин:
«Существует рынок перепродажи билетов даже на такие гастрономические события. Цена — от 50 тыс. руб. Ближе к Новому году люди иногда платят в два или два с половиной раза больше номинала. Стоит выделить рождественский бал в Four Seasons “Принцесса Монако”. Билеты, самые простые, включающие доступ только на вход, — от 60 тыс. руб. Более парадная вечеринка в Санкт-Петербурге — Рождественский бал эстетов Grey Chic в главном зале Этнографического музея, дресс-код Black Tie, и она по цене сильно выше, чем на московский. Для пары стоимость будет 200-250 тыс. руб.».
Высокими ценами организаторы нередко отсеивают случайных гостей. Например, в конце декабря 2026-го Денис Мацуев выступит в Барвихе. Вместо концертной рассадки — столики, а стоимость вечера с ужином — от 40 до 120 тыс. руб. за человека. Удивлять публику предлагают и масштабом. Для частного праздника теперь можно арендовать даже Рижский вокзал. Историческое здание вмещает 1,5 тыс. человек. Его сдают только в декабре, вместе с премиальным кейтерингом.
На традиционные корпоративы компании тратятся неохотно.
А вот светское мероприятие накануне Нового года — хороший повод встретиться с ключевыми партнерами, говорит управляющий партнер практики TIMES в консалтинговой компании The Edgers Роман Тышковский:
«Представители бизнеса последние 300 лет ходили на балы для того, чтобы наладить отношения. Сейчас в этом плане ничего не меняется, просто сложность мероприятий становится все выше и выше. Кто-то снимает, как один очень старый банк, Большой театр и делает специальную постановку, кто-то делает закрытые балы в стиле купеческого собрания в царской России. Как правило, делают разные бизнес-сообщества: платя за это мероприятие, ты общаешься в кругу своих. На благотворительные вечера, приуроченные к Новому году, билеты за стол продаются за 1,5-2 млн руб.».
В начале декабря 2026 года в столице пройдет digital-елка — встреча рекламного сообщества на 1,5 тыс. человек. Среди приглашенных — инвесторы, топ-менеджеры и лидеры мнений. Вход на костюмированную вечеринку в стиле «Магия кино» стоит 80 тыс. руб. Есть и более камерные форматы — например, бизнес-квартирники, рассказывает генеральный директор агентства Communicator Creative Events Егор Доброгорский:
«Предновогоднее настроение ощущается уже с середины ноября. В эти выходные пройдет перформанс в новом люксовом отеле. За костюмы отвечает художник Андрей Бартенев, за программу — режиссер Юрий Квятковский. Стоимость — 30 тыс. руб. за одного. Дресс-код — “Человек будущего”.
Клиент по-прежнему хочет хлеба и зрелищ, а формат стал более камерным.
В предновогодние дни проходит много квартирников с разными концепциями, связанными прежде всего с настроениями. Балы раньше организовывались в Гостином дворе, туда билеты стоили по 100-150 тыс. руб. Не каждый сейчас может позволить такое. Вход в камерную студию, где билет стоит 15-20 тыс. руб., — уже гораздо проще».
А вот праздники для сотрудников в этом году будут скромнее. По данным представителей MICE-индустрии, опрошенных “Ъ FM”, число заказчиков сократилось вдвое, как и бюджеты на мероприятия. Большинство новогодних корпоративов пройдет прямо в офисах.