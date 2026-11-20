«Представители бизнеса последние 300 лет ходили на балы для того, чтобы наладить отношения. Сейчас в этом плане ничего не меняется, просто сложность мероприятий становится все выше и выше. Кто-то снимает, как один очень старый банк, Большой театр и делает специальную постановку, кто-то делает закрытые балы в стиле купеческого собрания в царской России. Как правило, делают разные бизнес-сообщества: платя за это мероприятие, ты общаешься в кругу своих. На благотворительные вечера, приуроченные к Новому году, билеты за стол продаются за 1,5-2 млн руб.».