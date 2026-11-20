«Пообщался с коллективом, заслушал планы развития муниципального предприятия. Считаю, необходимо поэтапно улучшать инфраструктуру, чтобы обеспечивать город-миллионник стабильным и качественным водоснабжением»,— прокомментировал господин Галямов. Он также отметил, что качество воды является больной темой для жителей, особенно после летнего паводка.