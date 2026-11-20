Рустам Галямов заявил о необходимости улучшения инфраструктуры «Водоканала»
Врио мэра Екатеринбурга Рустам Галямов приступил к ознакомлению с инфраструктурой городского «Водоканала», о чем он написал в своем канале в мессенджере Max.
«Пообщался с коллективом, заслушал планы развития муниципального предприятия. Считаю, необходимо поэтапно улучшать инфраструктуру, чтобы обеспечивать город-миллионник стабильным и качественным водоснабжением»,— прокомментировал господин Галямов. Он также отметил, что качество воды является больной темой для жителей, особенно после летнего паводка.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер в сентябре также заявил о необходимости модернизации системы водоснабжения Екатеринбурга. Региону предстоит определить источники финансирования обновления инфраструктуры «Водоканала». Он отметил, что этим летом из-за аномального количества осадков значительно ухудшились показатели исходной воды.
При этом МУП «Водоканал» уже несколько месяцев находится под вниманием силовиков и властей Екатеринбурга из-за ненадлежащего выполнения своей работы. Так, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Горводопровода, которое расследуется по факту необеспечения бесперебойного распределения воды. Власти Екатеринбурга также организовали проверку в «Водоканале» после отключения воды во многих микрорайонах города в конце лета.