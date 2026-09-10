СКР возбудил уголовное дело из-за отключения воды «Водоканалом» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников МУП «Водоканал», сообщил портал Е1. Основанием для расследования стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что, по версии следствия, привело к сбоям в подаче воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело, расследуемое по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МУП "Водоканал"»,— говорится в документе, опубликованном порталом.

Следственный комитет по Свердловской области «Ъ-Урал» отказался комментировать ситуацию.

Напомним, в августе большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Проблемы возникли и в начале сентября. Сообщалось, что износ большинства водопроводных сетей Екатеринбурга достиг 70-100%.

По данным «Ъ-Урал», контрольно-ревизионное управление администрации Екатеринбурга организовало проверку в МУП «Водоканал». Источник сообщил, что итогам проверки могут быть приняты кадровые решения, вплоть до увольнения генерального директора МУП Антона Гусева.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявлял о необходимости модернизации системы водоснабжения Екатеринбурга, чтобы адаптировать ее к новым нагрузкам.