Власти Екатеринбурга устроили проверку в «Водоканале» из-за проблем с водой

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) администрации Екатеринбурга организовало проверку в МУП «Водоканал» после отключения воды во многих микрорайонах города в конце лета, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии. По данным властей, КРУ изучит качество ремонта сетей и причины, которые привели к проблемам с водоснабжением. По словам источника «Ъ-Урал» в администрации, что итогам проверки могут быть приняты кадровые решения, вплоть до увольнения генерального директора МУП Антона Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира ЕМУП "Водоканал"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Штаб-квартира ЕМУП "Водоканал"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Большая часть Екатеринбурга на несколько дней осталась без холодной и горячей воды в конце августа. Власти тогда объяснил, что проблема возникла из-за выхода из строя фильтров на стации водоподготовки в связи с сильным ухудшением качества воды после обильных дождей на Среднем Урале. Позже, в начале сентября, некоторые районы города вновь осталась без воды.

Во вторник, 8 сентября, губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о необходимости модернизации системы водоснабжения Екатеринбурга, чтобы адаптировать ее к новым нагрузкам. Он подчеркнул, что в ближайшее время властям региона и руководству «Водоканала» предстоит «пообщаться на предмет инвестиционный программы, ресурсов, которые планируется привлекать, откуда привлекать», чтобы МУП был готов к очистке, подготовке воды и имел надежную инженерную инфраструктуру. «Обязательно выберу время и посмотрю, как будем эту задачу решать»,— заверил господин Паслер.

«Водоканал» — крупнейшее городское предприятие, обеспечивающее Екатеринбург питьевой водой и утилизирующее сточные воды. МУП эксплуатирует около 3,8 тыс. км водопроводных сетей, ежедневно подает 417 тыс. куб. м холодной питьевой воды. Предприятие имеет 500 насосных станций, более 110 скважин, шесть водохранилищ, три аэрационные и две фильтровальные станции. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка предприятия за 2025 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 451,9 млн руб. Несмотря на это, большая часть водоводов и водопроводных сетей Екатеринбурга на текущий момент имеет износ от 70 до 100%

Василий Алексеев