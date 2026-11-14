Курский суд увеличил сроки за хищения при постройке линий обороны
Ленинский райсуд Курска вынес приговор по второму уголовному делу о хищениях и легализации преступных доходов при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Как пишет «Ъ», по совокупности наказаний бывшему главе корпорации развития региона Владимиру Лукину срок лишения свободы увеличен с девяти до 14 лет колонии, а экс-директору подрядчика Андрею Воловикову — с восьми до 12,5 года. Вместе с ними к 11 годам колонии и штрафу в 3 млн руб. за растрату приговорена депутат совета ДНР Татьяна Бондаренко.
Напомним, ранее суд установил, что фигуранты похитили 153 млн руб. при строительстве опорных пунктов. После этого они легализовали 31 млн руб. через подставные фирмы. Осужденные вину не признают и будут обжаловать решение. Еще один фигурант, экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев, ранее заключил сделку со следствием и уже отбывает семилетний срок.