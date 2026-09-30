Хинштейн сообщил о задержании представителя Минобороны по делу о курских фортификациях

Губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс» 30 сентября сообщил о задержании представителя Минобороны, ответственного за приемку оборонительных сооружений на территории Курской области и «соседних прифронтовых областей». Имя и должность задержанного господин Хинштейн не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Мухин Фото: Олег Мухин

По словам курского губернатора, задержание произошло накануне. В отношении сотрудника Минобороны возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Александр Хинштейн заявил, что, по предварительным данным, фигурант «подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ».

«Продолжает распутываться коррупционный клубок, связанный с хищением бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Курском приграничье. Рад, что расследование не прекращается и никто из злоумышленников не сможет уйти от ответственности за содеянное»,— сказал господин Хинштейн и выразил уверенность, что «на этом история не заканчивается».

В середине сентября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск прокуратуры региона к ликвидируемому АО «Корпорация развития Курской области» и ивановскому оператору котельных ООО «Энерго рессурс» Дениса Федорова. Оба ответчика фигурировали в деле о хищении 152 млн руб. при строительстве линии обороны на границе с Украиной. В апреле Ленинский райсуд Курска приговорил Дениса Федорова к девяти годам лишения свободы за растрату бюджетных средств, выделенных для комплектования оборонительных сооружений.

Денис Данилов