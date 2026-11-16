Отметим, что внедрить подобный механизм правительство уже предлагало: в марте этого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, который так и не был рассмотрен. Он также предлагал дать налоговым органам полномочия корректировать цены товаров по нижней границе их рыночного интервала для полноты уплаты НДС. Возрожденная инициатива выглядит продолжением настройки системы контроля за импортом в целом. Если запущенная летом этого года система подтверждения ожидания товара гарантирует сам факт уплаты НДС, то в рамках предложенного налогового контроля ФНС сможет проверить, правильно ли этот налог рассчитан.