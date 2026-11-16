С импорта возьмут по рынку
ФНС проконтролирует соответствие цен ввозимых из ЕАЭС товаров их «реальному уровню»
Налоговая служба сможет контролировать соответствие цен импорта из других стран ЕАЭС их рыночному уровню для расчета НДС в полном объеме, сообщили “Ъ” в Минфине. Соответствующую поправку правительства ко второму чтению бюджетного пакета Госдума рассмотрит 19 ноября. Эксперты между тем напоминают, что цена поставки может оказаться ниже рыночной не только из-за желания бизнеса снизить налог, но и в связи с особыми условиями сделки. Перерасчет НДС после корректировки цены импорта может привести к росту судебных разбирательств между бизнесом и налоговиками, предупреждают участники рынка.
Правительство к запланированному на 19 ноября второму чтению бюджетного пакета направило в Госдуму поправку о введении налогового контроля за ценами товаров, ввозимых в РФ с остальной территории ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Новация разработана для реализации плана по обелению экономики. 16 ноября думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал палате к принятию налоговый законопроект, частью которого стала эта поправка.
Как пояснили “Ъ” в Минфине, суть предложенного механизма в отслеживании того, соответствуют ли заявляемые импортерами цены ввозимых из ЕАЭС товаров НДС их «реальному», то есть рыночному, уровню. Такой новый вид контроля вводится для целей расчета НДС, суммы которого напрямую зависят от цены товара. В Минфине уточнили, что отслеживание будет осуществляться «в рамках налоговых проверок и налогового мониторинга».
Отметим, что внедрить подобный механизм правительство уже предлагало: в марте этого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, который так и не был рассмотрен. Он также предлагал дать налоговым органам полномочия корректировать цены товаров по нижней границе их рыночного интервала для полноты уплаты НДС. Возрожденная инициатива выглядит продолжением настройки системы контроля за импортом в целом. Если запущенная летом этого года система подтверждения ожидания товара гарантирует сам факт уплаты НДС, то в рамках предложенного налогового контроля ФНС сможет проверить, правильно ли этот налог рассчитан.
Член правления Ассоциации таможенных юристов Оксана Курочкина отмечает, что предложенный механизм, «по сути, меняет всю логику контроля» цен импортируемых товаров: если сейчас налоговая служба в основном смотрит на формальную сторону сделки — наличие договора, товаросопроводительных документов и факт оплаты, то теперь будет оценивать «экономическую реальность» цены и в случае ее занижения пересчитывать НДС от минимальной границы рыночного интервала.
ФНС получает функцию фискального контроля за стоимостью перемещаемого по территории ЕАЭС товара, отмечает глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло. Он напоминает, что при ввозе в РФ товаров с остальной территории союза они не проходят повторный таможенный контроль — импортер лишь уплачивает НДС по российской ставке (22% по общим правилам). Отсутствием промежуточного контроля могут пользоваться недобросовестные участники рынка, так что, по мнению господина Властопуло, предлагаемый механизм позволит получить дополнительные сборы в бюджет.
Госказна будет пополняться, но участники рынка столкнутся с рядом неудобств, считает президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская. По ее словам, определение рыночного уровня цены может быть субъективным, что создаст неопределенность, как и в случае с корректировкой таможенной стоимости. Это может привести к возникновению споров относительно правомерности перерасчета НДС и судебным разбирательствам. Поэтому для обоснования закупочных цен бизнесу придется еще тщательнее оформлять всю сопроводительную документацию, что в конечном счете приведет к росту административной нагрузки.
Договорная цена поставки может быть ниже рыночной по объяснимым причинам, речь не обязательно идет о каком-либо нарушении, подчеркивают Юлия Шленская и Оксана Курочкина. Например, поставщик может дать импортеру скидку, если тот закупается крупными партиями, а также при распродаже остатков или сезонных товаров и в случаях, когда покупатель берет на себя часть логистических расходов, платит авансом или в сжатые сроки.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 2