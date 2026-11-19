Евгений Шаталов назначен министром лесного хозяйства Воронежской области
В соответствии с указом губернатора Александра Гусева, Евгений Шаталов назначен министром лесного хозяйства. Он вступит в должность с пятницы, 20 ноября, на срок полномочий главы региона. Об этом 19 ноября сообщили в областном правительстве.
Евгению Шаталову 48 лет. Он окончил Воронежский институт МВД России, в том числе адъюнктуру. Начал службу в органах внутренних дел в 1995 году с поста инспектора отделения организации работы участковых инспекторов милиции и по делам несовершеннолетних МОБ ГУВД. В 2005–2015 годах проходил службу в различных подразделениях Госавтоинспекции, занимая должности от старшего инспектора по особым поручениям группы дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы, розыска и административной практики до замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. В ноябре 2015 года возглавил областную Госавтоинспекцию, сменив на посту Владимира Верзилина.
О том, что бывший начальник управления Госавтоинспекции регионального главка МВД Евгений Шаталов возглавил министерство лесного хозяйства Воронежской области в статусе исполняющего обязанности, «Ъ-Черноземье» рассказывал в начале октября. В конце августа господин Шаталов написал рапорт об увольнении по собственному желанию. В начале сентября его отправили в отставку, а Госавтоинспекцию региона в качестве временно исполняющего обязанности возглавил его бывший заместитель Виталий Рыженин.