Сменился глава воронежской ГАИ

Евгений Шаталов официально покинул пост начальника Госавтоинспекции главного управления МВД по Воронежской области. Ведомство с приставкой и. о. возглавил его бывший заместитель Виталий Рыженин. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Воронежской области Виталий Рыженин

Фото: УГАИ ГУ МВД по Воронежской области И. о. начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Воронежской области Виталий Рыженин

Фото: УГАИ ГУ МВД по Воронежской области

Евгению Шаталову 47 лет. Он возглавлял Госавтоинспекцию Воронежской области с 2015 года. Написал рапорт об увольнении по собственному желанию в конце августа.

Виталию Рыженину 49 лет. Он окончил Воронежский государственный педагогический университет, академию управления МВД России. С 2002-го по 2023 год проходил службу в различных подразделениях Госавтоинспекции, занимая должности от инспектора дорожно-патрульной службы мотовзвода отдельного батальона ДПС до заместителя начальника управления ГАИ. Последнюю должность получил в 2023 году. Является полковником полиции.

На посту замначальника воронежской ГАИ господин Рыженин сменил Алексея Дерусова, который тогда перешел на работу в Херсонскую область.

Алина Морозова