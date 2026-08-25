Главный воронежский гаишник уходит в отставку

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Воронежской области Евгений Шаталов накануне написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в ведомстве. Речь не идет об отставке «по выслуге лет», которая на гражданской службе синонимична выходу на пенсию.

Евгению Шаталову 47 лет. Он окончил Воронежский институт МВД России, в том числе адъюнктуру. Начал службу в органах внутренних дел в 1995 году с поста инспектора отделения организации работы участковых инспекторов милиции и по делам несовершеннолетних МОБ ГУВД. В 2005–2015 годах проходил службу в различных подразделениях Госавтоинспекции, занимая должности от старшего инспектора по особым поручениям группы дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы, розыска и административной практики до замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. В ноябре 2015 года возглавил областную Госавтоинспекцию, сменив на посту Владимира Верзилина. Последний в 2025 году вошел в новый созыв облдумы, в которую впервые избрался в 2020-м.