Бывший главный воронежский гаишник возглавил региональный минлесхоз

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», министерство лесного хозяйства Воронежской области возглавил бывший начальник управления Госавтоинспекции регионального главка МВД Евгений Шаталов. Губернатор Александр Гусев назначил его на эту должность в статусе и. о., сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. министра лесного хозяйства Воронежской области Евгений Шаталов

Фото: Воронежский Дом журналистов И. о. министра лесного хозяйства Воронежской области Евгений Шаталов

Фото: Воронежский Дом журналистов

Господин Шаталов приступит к исполнению новых обязанностей в понедельник, 5 октября. Он будет работать в статусе и. о. «до согласования в установленном порядке».

Евгению Шаталову 48 лет. Он окончил Воронежский институт МВД России, в том числе адъюнктуру. Начал службу в органах внутренних дел в 1995 году с поста инспектора отделения организации работы участковых инспекторов милиции и по делам несовершеннолетних МОБ ГУВД. В 2005–2015 годах проходил службу в различных подразделениях Госавтоинспекции, занимая должности от старшего инспектора по особым поручениям группы дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы, розыска и административной практики до замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. В ноябре 2015 года возглавил областную Госавтоинспекцию, сменив на посту Владимира Верзилина. Последний в 2025 году вошел в новый созыв облдумы, в которую впервые избрался в 2020-м.

В конце августа господин Шаталов написал рапорт об увольнении по собственному желанию. В начале сентября его отправили в отставку, а Госавтоинспекцию региона с приставкой и. о. возглавил его бывший заместитель Виталий Рыженин.

Министерством лесного хозяйства Воронежской области с начала 2022 года руководил Вячеслав Оробинский — в мае того же года он официально возглавил ведомство, сменив на этом посту Александра Сысоева. В середине июня 2026 года господин Оробинский покинул ведомство по собственному желанию.

Алина Морозова