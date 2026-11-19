«В основном люди планируют остаться этой ночью у родственников. Но на крайний случай у нас подготовлены места в ПВР, чтобы комфортно разместить всех, кто будет нуждаться во временном жилье. Обеспечим питанием и вещами первой необходимости»,— сообщил Александр Хинштейн.