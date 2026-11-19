Почти 100 зданий пострадали в Курске из-за массированной атаки БПЛА 19 ноября
По информации на вечер четверга, 19 ноября, в Курске в результате массированной атаки беспилотников ВСУ пострадали 98 зданий — многоквартирные и частные дома, а также административные здания, включая больницу, суд, библиотеку и другие. Повреждены 67 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Силовые структуры обследуют и обезвреживают опасные предметы, поэтому подомовой обход будет продолжаться по мере возможности. Комиссии будут работать несколько дней, включая выходные, чтобы зафиксировать все разрушения»,— заявил глава региона.
В наиболее пострадавшем многоквартирном доме в центре Курска волонтеры помогают городскому комитету ЖКХ закрыть тепловой контур, убрать битые стекла и мусор, расчистить пострадавшие квартиры для проведения восстановительных работ.
«В основном люди планируют остаться этой ночью у родственников. Но на крайний случай у нас подготовлены места в ПВР, чтобы комфортно разместить всех, кто будет нуждаться во временном жилье. Обеспечим питанием и вещами первой необходимости»,— сообщил Александр Хинштейн.
«Ъ-Черноземье» рассказывал, что количество пострадавших сегодня при атаке беспилотников на центр Курска выросло до 13 человек. Среди них восемь женщин, четверо мужчин и ребенок. Трое пострадавших проходят лечение в областной больнице.