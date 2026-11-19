До 13 выросло количество раненых при атаке БПЛА на Курск
Количество пострадавших при атаке беспилотников на центр Курска 19 ноября выросло до 13. Среди них восемь женщин, четверо мужчин и ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе». Изначально было известно о девяти раненых, к обеду их число выросло до 11.
Трое пострадавших проходят лечение в областной больнице, у них травмы средней степени тяжести. Остальных после осмотра и оказания первой помощи отпустили домой.
По уточненным данным, всего из-за атаки БПЛА были повреждены 98 зданий, в том числе в жилом секторе, и 67 автомобилей. По словам господина Хинштейна, для жителей пострадавших домов и квартир подготовлены места в пунктах временного размещения, однако большая часть курян планирует остаться на ночь у родственников.