Количество пострадавших при атаке беспилотников на центр Курска 19 ноября выросло до 13. Среди них восемь женщин, четверо мужчин и ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе». Изначально было известно о девяти раненых, к обеду их число выросло до 11.