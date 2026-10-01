Доходы Курской области рекордно упали почти на 41 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2026-го наибольшее снижение доходов среди консолидированных бюджетов субъектов РФ в номинальном выражении было отмечено в Курской области, где они снизились на 40,9 млрд руб., или на 36,2%. Об этом свидетельствуют данные оперативного доклада Счетной палаты РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для сравнения: в Белгородской области зафиксировано снижение доходов на 11,1 млрд руб., или на 12%, в Республике Крым — на 7,2 млрд, или на 5,5%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшились в 42 регионах, и наибольшее снижение зафиксировано опять же в Курской области — в 2,9 раза. Аналитики связывают это со снижением объема перечисленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Снижение расходов зафиксировано в 16 регионах страны. Самое значительное — в Курской области, где оно по итогам полугодия составляет 39,7%.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале этого месяца, в Курской области бюджет за январь–июнь был исполнен с профицитом 146,6 млн руб. при запланированном дефиците по итогам года в 18 млрд руб. Доходы составили 64,4 млрд руб. (53,6% от плана 120 млрд руб.). Расходы исполнены на 46,6% от годовых назначений — на 64,3 млрд руб. (план 138 млрд руб.). Говоря в целом, половина областей Черноземья исполнила бюджеты за полугодие с дефицитом, а половина — с профицитом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Дела казенные».

Денис Данилов