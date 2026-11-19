Бывший заместитель главы администрации Ленинского района Саратова по экономике и торговле Илья Боркун приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, суд лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет 6 месяцев, назначил штраф в 200 тыс. руб. и лишил классного чина «муниципальный служащий». Учредитель и директор ООО «КС Лидер» Александра Беспоместных получила 3 года 3 месяца условно со штрафом 200 тыс. руб., главный инженер организации строительного контроля ООО «Стандарт качества» Александр Михайлов — 3 года 2 месяца условно. Обоим запрещено осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих и иных организациях на срок от одного года до двух лет; испытательный срок, по данным того же издания, составил один год два месяца. Приговор в законную силу не вступил.