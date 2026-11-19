Роман с подрядом
Экс-чиновник администрации Саратова Боркун осужден за контракты с фирмой подруги
Экс-заместитель главы администрации Ленинского района Саратова Илья Боркун приговорен к 3,5 года колонии общего режима за контракты на благоустройство четырех скверов и ремонт трех муниципальных квартир. Подряды получило ООО «КС Лидер» сожительницы осужденного. Ущерб бюджету превысил 900 тыс. руб., двое других фигурантов получили условные сроки.
Бывший заместитель главы администрации Ленинского района Саратова по экономике и торговле Илья Боркун приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, суд лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет 6 месяцев, назначил штраф в 200 тыс. руб. и лишил классного чина «муниципальный служащий». Учредитель и директор ООО «КС Лидер» Александра Беспоместных получила 3 года 3 месяца условно со штрафом 200 тыс. руб., главный инженер организации строительного контроля ООО «Стандарт качества» Александр Михайлов — 3 года 2 месяца условно. Обоим запрещено осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих и иных организациях на срок от одного года до двух лет; испытательный срок, по данным того же издания, составил один год два месяца. Приговор в законную силу не вступил.
В суде установлено, что в 2024–2025 годах господин Боркун зарегистрировал юридическое лицо на имя своей сожительницы и от имени районной администрации заключил с этой организацией контракты на ремонт трех муниципальных квартир и благоустройство четырех скверов. Александр Михайлов изготовил подложные документы о качестве принятых работ.
Ущерб муниципальному бюджету оценен в сумму свыше 900 тыс. руб. В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными в превышении должностных полномочий и пособничестве в нем (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности и пособничестве в нем (ст. 289 УК РФ), незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ).
В мае—июне 2025 года администрация Ленинского района провела четыре электронных аукциона на благоустройство территорий на улицах Клубной, Газонной, Международной и имени академика Антонова. В каждой процедуре участвовал один заявитель. Контракты заключены 16 и 30 июня, их итоговая цена составила 9,2 млн руб. Подписи от заказчика проставил господин Боркун. Он же указан в карточках контрактов ответственным должностным лицом заказчика. Подрядчиком стало ООО «КС Лидер»
ООО «КС Лидер» зарегистрировано 20 декабря 2024 года. Среднесписочная численность ООО «КС Лидер» в 2025 году составляла один человек, внеоборотные активы отсутствовали, выручка, по данным rusprofile, составила 10,35 млн руб. Организация продолжает действовать. С момента основания юрлицом владеет и руководит Александра Беспоместных, которую следствие посчитало сожительницей Ильи Боркуна.
Согласно соглашениям о расторжении, размещенным в ЕИС, в сентябре 2025 года по контрактам прошло 16 платежей на общую сумму 7,42 млн руб. С 16 сентября по 8 октября все четыре контракта расторгнуты по соглашению сторон: работы на 1,78 млн руб. выполнены не были и не оплачивались. Как из выплаченной суммы рассчитан вмененный ущерб, в сообщении прокуратуры не поясняется.
Поскольку односторонний отказ заказчика не оформлялся, исполнитель не попал в реестр недобросовестных поставщиков.
О задержании господина Боркуна “Ъ” сообщал 14 ноября 2025 года: он был задержан в рабочем кабинете, в тот же день Волжский районный суд Саратова избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, который впоследствии неоднократно продлевался. 17 ноября тогдашний глава Саратова Михаил Исаев объявил выговор главе администрации Ленинского района Игорю Молчанову за недостаточный контроль за подчиненными и поручил разработать дополнительные антикоррупционные меры. 2 декабря 2025 года господин Боркун был уволен в связи с утратой доверия.
Дело поступило в Ленинский районный суд 3 августа 2026 года. Согласно карточке дела, заседания откладывались 15 раз, в том числе шесть раз из-за неявки свидетелей; в октябре—ноябре шесть раз основанием указаны «другие основания». 13 ноября суд удалился в совещательную комнату. Срок апелляционного обжалования истекает 4 декабря. Связаться с подсудимыми или защитой «Ъ» не удалось.
Господин Молчанов, получивший выговор по этому делу, 27 февраля 2026 года был назначен исполняющим обязанности главы муниципального образования «Город Саратов» после перехода Михаила Исаева в правительство области, а 12 марта утвержден в должности городской думой.