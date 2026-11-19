Путин завершил визит в Китай и вылетел в Таджикистан
Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Китай и вылетел из Шэньчжэня. Поездка продлилась с 18 по 19 ноября. Президент принял участие в саммите АТЭС, а также провел трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
До трехсторонних переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп встретились отдельно. Разговор продлился около 45 минут. Они обсудили конфликт на Украине и подготовку к трехстороннему диалогу. Каких-либо других заявлений они не сделали.
Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошли в заключительный день саммита. Встреча продлилась 1,5 часа, большая часть которых прошла в закрытом от прессы формате. По итогам саммита главы государств подписали декларацию о мире.
Сейчас Владимир Путин направляется в Душанбе, где проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудят вопросы развития двустороннего стратегического партнерства, а также международную и региональную проблематику.