Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Китай и вылетел из Шэньчжэня. Поездка продлилась с 18 по 19 ноября. Президент принял участие в саммите АТЭС, а также провел трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.