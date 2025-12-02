Подследственный замглавы Ленинского района Саратова уволен из администрации

Заместитель главы администрации Ленинского района Саратова по экономике Илья Боркун уволен из-за утраты доверия. Решение принял глава района Игорь Молчанов, сообщил мэр Михаил Исаев.

Мэр подчеркнул, что это логичный исход, так как коррупция несовместима с муниципальной службой. "Работа по наведению порядка в кадровом составе будет продолжена",— добавил Исаев.

В ноябре 2025 года против Ильи Боркуна возбудили уголовное дело по статьям, касающимся превышения должностных полномочий. Следствие установило, что в 2024 году он зарегистрировал коммерческую компанию и заключил с ней муниципальные контракты. Компания занималась благоустройством улиц и жилых помещений, принимая бюджетные платежи. Илья Боркун сейчаспод домашним арестом.

Никита Маркелов