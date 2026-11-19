«Признак конца однополярного миропорядка»
Первая реакция мировых медиа на трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне
Первая в истории личная встреча лидеров России, Китая и США — самая обсуждаемая новость четверга 19 ноября. В отсутствие подробностей наблюдатели обсуждают цели участников, говорят о конце однополярного мира, в котором доминировали США, и вспоминают Ялтинскую конференцию 1945 года.
«Синьхуа» (Пекин, Китай)
Си: Саммит Китая, России и США — позитивный, конструктивный, плодотворный
Китайский президент Си Цзиньпин в четверг заявил, что саммит Китая, России и США был позитивным, конструктивным и плодотворным. Он сделал это заявление, обобщая ключевые пункты консенсуса на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом… Три страны, по словам Си, придерживаются единого мнения о необходимости защиты мира во всем мире, и подчеркнули, что мир, доставшийся такой дорогой ценой, необходимо беречь. Все они согласны с тем, что ведущие страны должны серьезно воспринимать законные озабоченности каждой страны в сфере безопасности, а диалог и переговоры — верные пути урегулирования разногласий… Три страны должны действовать в соответствии с достигнутым на саммите консенсусом, продолжать укреплять взаимодействие, содействовать миру посредством сотрудничества и совместными усилиями строить лучший мир.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
«Мы действительно вершим историю»,— заявил Трамп на первом саммите с Си и Путиным
Первая за всю историю встреча американского, китайского и российского лидера — новый признак конца однополярного миропорядка, в котором доминировали США, и указание на то, что ему на смену может прийти более неопределенная и нестабильная реальность… Признаков того, что удастся добиться прогресса по главным вопросам, вынесенным в повестку, было мало… Но для лидеров, оказавшихся в центре внимания, важен был уже сам факт встречи за одним столом… В конечном итоге участие Путина в переговорах с лидерами двух крупнейших экономик мира подчеркнуло ограниченность усилий Запада по его изоляции.
Майнити Симбун (Токио, Япония)
Китай, США, Россия, провели первый трехсторонний саммит по ядерному оружию
Беспрецедентный саммит вызвал у наблюдателей опасения, что Трамп примкнет к лидерам Китая и России в некоторых вопросах, а обсуждение послевоенного миропорядка пройдет без участия других стран… Европейские страны были озабочены тем, что лидеры могут обсуждать возможное окончание боевых действий на Украине без привлечения Киева и других государств региона… Соединенные Штаты хотят большей вовлеченности Китая и России в переговоры по завершению американского конфликта с Ираном, однако обе страны, кажется, проявляют сдержанность в вопросе присоединения к этим усилиям.
BFM TV (Париж, Франция)
Китай, США и Россия приняли «декларацию о мире» после беспрецедентного саммита с участием Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина
Формат и содержание этой беспрецедентной встречи оставались неясными до самого последнего момента. Она вызвала параллели с Ялтинской конференцией 1945 года, в которой участвовали тогдашние лидеры США, Великобритании и СССР и которая заложила основы советского доминирования в Восточной Европе и очертила будущие линии фронта холодной войны. Для Китая это возможность позиционировать себя как незаменимого игрока в ключевых мировых делах. Дональд Трамп… стремится с помощью дипломатических успехов заставить забыть о поражении своей партии на промежуточных выборах… Владимир Путин, в свою очередь, может продемонстрировать образ России, принимаемой на равных двумя крупнейшими мировыми державами, несмотря на западные экономические санкции… Дональд Трамп не скупился на проявления дружбы по отношению к Владимиру Путину и Си Цзиньпину.