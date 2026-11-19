Формат и содержание этой беспрецедентной встречи оставались неясными до самого последнего момента. Она вызвала параллели с Ялтинской конференцией 1945 года, в которой участвовали тогдашние лидеры США, Великобритании и СССР и которая заложила основы советского доминирования в Восточной Европе и очертила будущие линии фронта холодной войны. Для Китая это возможность позиционировать себя как незаменимого игрока в ключевых мировых делах. Дональд Трамп… стремится с помощью дипломатических успехов заставить забыть о поражении своей партии на промежуточных выборах… Владимир Путин, в свою очередь, может продемонстрировать образ России, принимаемой на равных двумя крупнейшими мировыми державами, несмотря на западные экономические санкции… Дональд Трамп не скупился на проявления дружбы по отношению к Владимиру Путину и Си Цзиньпину.