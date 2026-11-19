От Александра Зверева потребовали молчания
На лидера рейтинга АTP подали в суд за то, что он назвал себя невиновным
Немецкий теннисист, первая ракетка мира Александр Зверев стал ответчиком по очередному иску, поданному бывшей подругой и матерью его дочери Брендой Патеа. Она обратилась с заявлением в берлинский суд, в котором утверждает, что Зверев нарушил условия соглашения, заключенного сторонами в 2024 году. То дело было начато из-за утверждений госпожи Патеа о том, что спортсмен нанес ей телесные повреждения. Тогда до рассмотрения дела по существу вообще не дошло, но участники истории договорились, что никак не будут комментировать обстоятельства случившегося. Зверев же это сделал, заявив в интервью, что не виновен. Теперь госпожа Патеа просит запретить ему впредь говорить такое, поскольку тем самым он бросает тень на ее репутацию и вредит ее бизнесу контентмейкера и инфлюенсера. Также она настаивает на том, что за каждый следующий случай нарушений договора он должен будет заплатить штраф в размере €250 тыс.
Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Александр Зверев, который сейчас выступает на итоговом турнире сезона в Турине, получил 18 ноября неприятное известие. Адвокаты Бренды Патеа, его бывшей подруги и матери его дочери Майлы, уведомили представляющего Германию спортсмена о том, что их доверительница снова обратилась в суд. Поводом стали высказывания Зверева в данном еще в июне, на следующий день после победы в Roland Garros, интервью изданию L’Equipe. Один из вопросов касался истории отношений спортсмена с госпожой Патеа. С ней он встречался с 2019 года, в 2020-м Патеа объявила о расставании, потом о своей беременности, а затем обвинила теннисиста в нанесении телесных повреждений во время ссоры. Дело тянулось долго. Наконец в 2024 году суд Берлина прекратил его без вынесения вердикта.
Дело в том, что стороны пришли к внесудебному соглашению. Один из его пунктов, как отметили адвокаты Бренды Патеа, гласил, что стороны обязуются никогда, ни в каком виде не комментировать случившееся. Сам Зверев при этом заплатил штраф, также он сделал пожертвование в благотворительные организации. В означенном интервью спортсмен сказал в частности, что «было доказано, что все обвинения ложны» и что его «невиновность была доказана». Интересно, что это был вовсе не первый случай, когда Зверев заявлял о своей невиновности уже после вынесения решения суда.
На пресс-конференции на Roland Garros 2024, как раз в день вынесения вердикта суда, теннисист, отвечая на вопрос, не сожалеет ли он о том, что упустил шанс доказать свою невиновность, ответил, что «закрытие дела и есть признание невиновности».
«Его не закроют, если вы виновны. Не знаю, что за информация у вас, но это именно так. Все! Идем дальше! Я больше не хочу слышать вопросов на ту тему. Это всех касается»,— сказал спортсмен. Интересно, что в берлинском суде BBC заявили, что теннисист все же не совсем правильно понимает смысл решения. «Это не было вердиктом о виновности или невиновности,— сказали в суде.— Ключевым фактором было то, что заявительница выразила желание завершить процесс по делу частного обвинения».
Теперь же Бренда Патеа полагает, что Александр Зверев нарушил условия соглашения и тем самым нанес ей ущерб, поскольку выставил ее в качестве лица, выдвинувшего несправедливое обвинение. Это, уверяет адвокат госпожи Патеа Михаэль Шиле, вредит ее репутации и бизнесу. «Он обязался не комментировать историю, но вместо этого объявил себя невиновным. Это неправда. Моя клиентка не хотела бы начинать все с начала. Но она контентмейкер, инфлюенсер, а теперь ее подозревают в том, что она хотела нажиться на Звереве. Это тоже неправда. Будь иначе, она бы сразу потребовала деньги в первом иске»,— отметил адвокат Шиле. Он также подтвердил, что Александр Зверев действительно заплатил какие-то деньги. Но они предназначены для его дочери.
Теперь Бренда Патеа требует, чтобы суд уже своим решением запретил Звереву комментировать дело и предписал за каждый случай нарушения запрета взыскивать с него €250 тыс.
Юристы самого Александра Зверева отметили, что их клиент будет отстаивать свою правоту. В заявлении представляющей его интересы юридической фирмы Schertz Bergmann говорится, что он просто пользовался правом на высказывание своего суждения. «Наш доверитель всего лишь выразил свое личное убеждение в том, что принял все возможные меры для опровержения предъявленных ему обвинений, и полагает, что его невиновность подтверждается результатами уголовного судопроизводства,— говорится в заявлении фирмы.— Ведь производство было прекращено без установления вины, так что презумпция невиновности остается в силе».
Известие об иске настигло Александра Зверева не в самый подходящий момент. 2026 год стал для него самым удачным в карьере. Помимо Roland Garros он выиграл еще один турнир Большого шлема — US Open — и заранее обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года. В Турине Зверев стартовал убедительно: выиграл первые два матча групповой стадии и досрочно вышел в полуфинал. Как отразится случившееся на его дальнейшем выступлении, сказать трудно.