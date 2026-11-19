Немецкий теннисист, первая ракетка мира Александр Зверев стал ответчиком по очередному иску, поданному бывшей подругой и матерью его дочери Брендой Патеа. Она обратилась с заявлением в берлинский суд, в котором утверждает, что Зверев нарушил условия соглашения, заключенного сторонами в 2024 году. То дело было начато из-за утверждений госпожи Патеа о том, что спортсмен нанес ей телесные повреждения. Тогда до рассмотрения дела по существу вообще не дошло, но участники истории договорились, что никак не будут комментировать обстоятельства случившегося. Зверев же это сделал, заявив в интервью, что не виновен. Теперь госпожа Патеа просит запретить ему впредь говорить такое, поскольку тем самым он бросает тень на ее репутацию и вредит ее бизнесу контентмейкера и инфлюенсера. Также она настаивает на том, что за каждый следующий случай нарушений договора он должен будет заплатить штраф в размере €250 тыс.