Более того, в нынешней ситуации самому Пекину такой план уж точно не нужен, как, во-первых, не сулящий политических дивидендов, создающий щекотливую ситуацию в отношениях как с Россией, так и с ее западными противниками и, во-вторых, экономический затратный, если вдруг представить, что требующая колоссальных инвестиций миссия восстановления разрушенной Украины ляжет на Пекин (как он это сам же и предлагал).