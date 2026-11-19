Незамеченная Украина
Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань о том, почему лидеры США, России и Китая не стали обсуждать самый главный конфликт
Историческая встреча лидеров США, России и Китая — главная, но не единственная сенсация форума АТЭС в Шэньчжэне.
Еще одной сенсацией или как минимум большой неожиданностью стало то, что китайская сторона предпочла сделать его историческим без обсуждения Украины.
А ведь девятый вал публикаций о том, что в Шэньчжэне мир якобы станет свидетелем Ялты 2.0 — современного аналога Ялтинской конференции февраля 1945 года, строился на опасениях коллективного Запада, что оторвавшийся от своего западного коллектива Трамп на китайской территории вместе с лидерами России и КНР за спиной европейских союзников быстренько все порешает по Украине. И, таким образом, разделит с ними сферы мирового влияния, оставив на обочине Европу.
И вот ничего этого не произошло — решать судьбу Украины вместе с Путиным и Трампом у товарища Си не было желания.
Сегодняшняя китайская дипломатическая активность по Украине (а точнее, ее отсутствие) служит разительным контрастом с действиями Пекина трехлетней давности.
Напомним, что в феврале 2023 года был обнародован состоявший из 12 пунктов китайский план украинского урегулирования, вызвавший тогда немалый резонанс в мире. Сегодня его полезно перечитать, чтобы понять, почему в Пекине больше не хотят к нему возвращаться и при этом почему никакой новый китайский мирный план по Украине так и не появился.
Вот лишь некоторые формулировки из этого документа: «уважение суверенитета всех стран», «прекращение военных действий», «обеспечение безопасности атомных станций», «содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы» и, наконец, внимание, последний пункт! — «содействие постконфликтному восстановлению».
По ситуации на ноябрь 2026 года с учетом динамики украинского конфликта более чем очевидно, что прежняя китайская инициатива не устраивает все стороны или выглядит набором благих пожеланий и поэтому остается мертворожденной.
Более того, в нынешней ситуации самому Пекину такой план уж точно не нужен, как, во-первых, не сулящий политических дивидендов, создающий щекотливую ситуацию в отношениях как с Россией, так и с ее западными противниками и, во-вторых, экономический затратный, если вдруг представить, что требующая колоссальных инвестиций миссия восстановления разрушенной Украины ляжет на Пекин (как он это сам же и предлагал).
Как это ни парадоксально, но экономически Китай в определенном смысле даже выигрывает от сохранения украинского конфликта, так как имеет возможность продолжать покупать с большим дисконтом российское сырье, а также спокойно, без конкурентной борьбы заполнять на российском рынке пустующие ниши после ухода западных компаний.
Что касается политики, то прозвучавший в феврале 2023 года призыв к прекращению боевых действий — это как раз то, чего требуют от России Украина и Запад. А что касается китайской мантры про «уважение суверенитета всех стран», то остается понять, как она соотносится с заявлением российского президента о том, что «там, где ступает нога русского солдата,— то наше». Это заявление напомнил на днях глава российской делегации на мирных переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.
В общем, вполне понятно, почему прагматичный Пекин теперь предпочел постоять в сторонке от Украины.