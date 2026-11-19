Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой в 2008 году после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом консульские отношения с Россией сохранялись — с 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов России. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.