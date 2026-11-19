Россия и Грузия возобновили прямой дипломатический диалог
Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин встретился со специальным представителем премьера Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили. Переговоры состоялись в Минске. Об этом сообщила пресс-служба МИДа России.
По данным внешнеполитического ведомства, дипломаты обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности. Стороны достигли нескольких «практических договоренностей» и условились продолжить контакты.
Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой в 2008 году после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом консульские отношения с Россией сохранялись — с 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов России. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.
После смены власти в Грузии в 2012 году был сформирован т«Пражский формат» российско-грузинских переговоров на уровне спецпредставителей. Грузинскую сторону представлял чрезвычайный и полномочный посол Зураб Абашидзе, российскую — дипломат и сенатор Григорий Карасин. Спецпредставители возобновили контакты 16 ноября. В правительстве Грузии сообщали, что их переговоры пройдут вечером 19 ноября в Минске.