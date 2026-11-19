Радости полные каштаны
Продажа за $190 млн установила новый ценовой рекорд для живописи Ван Гога
В Нью-Йорке прошли торги Sotheby’s, посвященные французским импрессионистам и постимпрессионистам. Представлено было всего 12 лотов, но зато отборных: в сумме эта дюжина картин собрала $412 млн. Самым дорогим произведением, как и ожидалось, стали «Каштаны в цвету» (1890) Винсента Ван Гога, проданные за рекордные $190 млн. Об обстоятельствах сенсационной продажи, которая чуть было не сорвалась в последние дни перед аукционом, рассказывает Сергей Ходнев.
Аукционный дом, в общем-то, небезосновательно дал вечерним нью-йоркским торгам кричащий заголовок «Легендарные». Подбор имен внушительней некуда: Дега, Тулуз-Лотрек, Писсарро, Моне, Ренуар, Сислей, Гоген, Сезанн, Вламинк, Дерен и Ван Гог. Вещи, как правило, идеальные в смысле представительности, с солидной историей, включающей множество выставок, а иногда и долговременное пребывание в музеях. И все происходят из действительно легендарного собрания. 12 картин пустили теперь с молотка наследники Марии Элены Арриеты и Карлоса Педро Блакье — четы аргентинских магнатов, десятилетиями составлявших одно из лучших частных собраний импрессионистской и постимпрессионистской живописи.
То есть живейший интерес рынка можно было предсказывать с полной уверенностью. Почти все картины, правда, за рамки предполагаемой аукционистами заранее стоимости в итоге не вышли, так что сюрпризов в этом смысле оказалось негусто, ну так и планка была задрана: объявленные эстимейты по большей части изначально составляли миллионы, а то и десятки миллионов. Единственным исключением был зимний пейзаж Камиля Писсарро, «Дом Пьетта в Монфуко» (1874), за который рассчитывали выручить какие-то $700–900 тыс. Но он-то как раз и превзошел все ожидания: покупатели доторговались аж до $2 млн.
При этом два лота были настолько важны для Sotheby’s, что аукционный дом гарантировал продавцам определенную (и щедро определенную) сумму вне зависимости от результата торгов. И заручился за оба «неотзываемой ставкой» до начала аукциона. Это, во-первых, один из драгоценных «Арлекинов» Сезанна — художник четырежды изобразил своего сына в наряде персонажа комедии дель арте (и еще один раз написал «Пьеро и Арлекина», хранящихся ныне в московском ГМИИ). Во-вторых, «Каштаны в цвету» Ван Гога. Официально эстимейты не объявлялись, но всем было известно, что Сезанн должен перевалить за $100 млн (в итоге продали «Арлекина» за $111 млн), а Ван Гог уйдет предположительно за $180 млн.
Но за неделю до торгов грянул скандал: «Каштаны» Ван Гога потребовали снять с продажи, апеллируя к событиям нацистской эпохи.
История бытования картины в первой половине ХХ века, вообще говоря, кажется довольно прозрачной. После смерти художника она отошла его брату Тео, потом быстро сменила еще несколько владельцев, среди которых были и великий арт-дилер Пауль Кассирер, и потомки наполеоновского маршала Бертье, а в 1909 году ее купил преуспевающий берлинский издатель Самуэль Фишер, который печатал впоследствии и Томаса Манна, и Германа Гессе. Фишер умер в 1934 году, в 1936-м его наследники продали «Каштаны».
Теперь, в ноябре 2026-го, на сцене возникли наследники наследников Фишера. Точнее, их поверенный, разыгравший хорошо известную современному арт-рынку карту: Самуэль Фишер был еврей, продажа «Каштанов», мол, была вынужденной, так что семья Арриета—Блакье получила своего Ван Гога незаконно, и картина подлежит реституции.
Аукционный дом не растерялся — его юристы, разыскав документы, показали, что сделка 1936 года произошла за пределами Германии, что за полотно были заплачены $22 тыс., а это порядочно, то есть на вынужденную продажу за бесценок все это никак не похоже. Мог бы случиться громкий процесс, но поджимало время. В итоге стороны оперативно пришли к соглашению, подробности которого не раскрываются, но можно предполагать, что свою толику от $190 млн получили все заинтересованные.
С другой стороны, даже если бы теперешняя продажа сорвалась и «Каштаны в цвету» присудили бы наследникам Фишера, аукционный рекорд на Ван Гона никуда бы не делся — просто отложился.
Это вещь последних месяцев жизни художника, таких в частных руках остались единицы, вдобавок «Каштаны» пребывали в досточтимой частной коллекции более полувека — с 1975 года. Попытка реституционного иска только дополнительно подогрела интерес к картине, который и так был выше некуда. Именно этот интерес и симптоматичен. Да, $190 млн — это заметно больше, чем прошлый рекорд, $117 млн, заплаченных в 2022 году за вангоговский «Сад с кипарисами». Но, если учитывать инфляцию, это только слегка превышает предыдущую точку взлета — $82 млн, которые были уплачены за «Портрет доктора Гаше» в 1990 году, когда и рынок, и весь мир жили в совершенно других обстоятельствах.