Замглавы района Саратова Илья Боркун задержан по делу о превышении полномочий

Следствие возбудило в отношении замглавы администрации Ленинского района Саратова Ильи Боркуна уголовное дело о превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год фигурант обеспечил создание юрлица и фактически руководил его деятельностью. Далее он совместно с другими лицами организовал заключение с этой организацией муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий и ремонт жилых помещений в областном центре.

Указанные преступные действия привели к ущербу бюджету муниципального образования. Противоправные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ. Фигуранта задержали.

Павел Фролов