«Деятельность по кредитованию подчинена определенным правилам, и все компании, которые хотят заниматься кредитованием, должны либо получить лицензию на осуществление банковской деятельности, либо войти в реестр кредитных организаций, то есть стать МФО, ломбардом, кредитным кооперативом и так далее. Часть компаний выдает займы, не входя в эти реестры, не соблюдая эти ограничения, в том числе ограничения по ставке кредитов. Допустим, когда мы имеем предпринимателя, который только начал свою деятельность, ему банк может необходимый кредит не выдать. Просто потому что не очень уверен в том, что человек этот кредит отдаст. Тогда он может пойти к нелегальному кредитору, нелегальный кредитор предложит ему эти деньги, но под залог квартиры.